名師解盤》容逸燊：台股能否止穩 關注2大重點

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

加權指數今天下跌388點，成交量擴張到4200億元之上，顯示今天破去年10月以來低點，初步看到有承接力道，台股還能不能在這個地方止穩，主要要觀察幾點。

第一，台積電不可以再破新低，今天最低來到963元，跌破千元關卡，最近2週台積電已相較ADR是比較抗跌的，未來如果輝達、台積電ADR在輝達GTC大會前後能夠有效反彈，指數應該能穩在22000點位置，另外就是恐慌指數不能再創新高，目前同樣也是逼近農曆年開盤過後的位置，市場開始有避險資金進入，另外在最重要的，外資現貨賣壓必須要停止，自從台積電被課關稅，以及加碼投資美國以來，外資接連賣超台股，最近20天已經賣超台股超過3000億元，很明顯，法人對於台積電赴美設廠，會對毛利率造成影響，目前指數將會暫時壓抑在23000點之下，主要看個股表現。

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目前美股結構，華爾街開始有針對美股衰退交易的進行，聯準會目前沒有很積極降息，川普希望聯準會進入降息循環，才能可以加速稅務和一系列政策改革，關鍵糾結點在通膨，由於通膨還是比較高檔狀況，股市要比較樂觀回到多頭軌道，必須要2個條件，1個是烏俄戰爭結束，這將會造成通膨比較明顯下降，讓聯準會比較放心降息，第2個就是美國經濟步入衰退，衰退定義是連續2季GDP都是負成長，將會讓聯準會不得不降息。

烏俄戰爭目前好像有些談判停滯，華爾街預期，美國在第一季GDP，可能會負增長1.5%，股市通常會提前反應，今年開局以來，投資市場是比較偏弱勢的，但長線角度來說，還在聯準會降息循環當中，只要未來開始撒幣救市，股市就會重回多頭軌道，目前階段，一些高估值的股票，尤其是科技類股，會比較受到影響，建議大家持股上轉移到一些非電族群，高殖利率股票都比較有機率有低檔買盤支撐。

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