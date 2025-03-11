談判失敗！日經產相：未能獲得美方關稅豁免承諾

日本經濟產業大臣武藤容治表示，他未能爭取美方豁免對日本汽車、鋼鐵等商品加徵關稅。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本經濟產業大臣武藤容治11日表示，他未能爭取美方豁免對日本汽車、鋼鐵等商品加徵關稅，這意味美國政府將於12日發動的25％鋼鋁關稅，日本很可能難以全身而退。

《美聯社》及《共同社》指出，武藤容治10日在華府與美國商務部長盧特尼克舉行會談，提出希望將日本排除在川普政府計畫對汽車、鋼鐵等進口商品加徵關稅的對象之外，但美方雖承認日本的貢獻，也願意繼續談判，但沒有同意在高額進口關稅方面給予日本豁免。

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武藤容治在會談後的記者會上表示，在與盧特尼克的直接談判中也未能讓對方承諾會對日本例外對待，「我們必須繼續堅持我們的立場」。他補充道，日本透過在美國大量投資和創造就業機會為美國經濟做出貢獻，「（華府）不應該對向美國出口的鋼鐵、鋁和汽車徵收25％的關稅」。

武藤容治表示，今後日美兩國政府將繼續保持緊密磋商。至於陷入膠著狀態的日本製鐵公司收購美國鋼鐵公司計畫，武藤僅表示正透過外交途徑進行溝通，不便透露細節。

此外，會談上還提及兩國在美國阿拉斯加州的液化天然氣開發等能源領域合作的應有方式，這是川普和日本首相石破茂在2月石破茂訪問白宮期間達成的協議。

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