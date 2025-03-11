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王道銀月薪7萬招募儲備幹部 清寒學子優先錄用

2025/03/11 15:52

王道銀月薪7萬招募儲備幹部，年薪將可破百萬元，清寒學子優先錄用。（業者提供）王道銀月薪7萬招募儲備幹部，年薪將可破百萬元，清寒學子優先錄用。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕王道銀行（O-Bank）宣布2025年儲備幹部計畫（MA Program）起跑，今年開放大學以上應屆畢業生或2年以下工作經驗者報名，王道銀行開出儲備幹部月薪7萬元的條件搶人，估算加計年終獎金，年薪可破百萬元。特別是學子若持低收入戶、中低收入戶或特殊境遇家庭證明，可額外加分、優先錄用。

王道銀行指出，該行的儲備幹部計畫目的在培育企業金融、個人金融、營運管理、策略發展、企業永續5大核心領域的全能型人才，培訓為期2年，儲備幹部將可經歷銀行前、中、後台輪調實習，由多位副總級導師親自領航，並藉由參與大型專案與策略規劃，從實作中快速汲取經驗，預期在2年的培訓中，有機會獲得2次晉升機會，並於通過培訓考核後依個人專長與興趣分發至相關單位。

此外，王道銀行集團近年積極海外拓點，通過完整培訓且表現優異的儲備幹部，將有機會前進海外歷練，擴充國際視野。

王道銀行2025年儲備幹部計畫採線上徵件，即日起至3月31日止，大學以上應屆畢業生或2年以下工作經驗者可投遞履歷，不限科系，須具備多益（TOEIC）成績800分以上同級外語能力。

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