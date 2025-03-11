黃仁勳再登COMPUTEX 5/19發表主題演講

輝達執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2025發表首場主題演講。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕COMPUTEX主辦單位之一外貿協會今日（11日）宣布NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2025發表首場主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破。

黃仁勳每次訪台都引起關注，今年確定再次參加COMPUTEX，貿協指出，本次主題演講將於5月19日（星期一）上午11點在台北流行音樂中心舉行，並同步進行線上直播，可至COMPUTEX Keynote網站觀賞回放。

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2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於5月20日至5月23日登場，今年吸引近1400家廠商參加，使用約4800個攤位，展覽面積達8萬平方公尺，聚焦智慧運算和機器人、次世代科技及未來移動等3大主題；COMPUTEX 主題演講（Keynote）將於4月開放報名，歡迎業者及有興趣人士踴躍參與。

COMPUTEX長期以來展現台灣蓬勃發展的科技生態系，並已發展成為在全球擴展人工智慧所必需的尖端系統的關鍵平台。在本次展會上，眾多科技企業將展示採用NVIDIA技術的創新產品，攜手推動科技與AI生態系的快速成長。

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