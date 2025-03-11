韓媒嘆三星與台積電差太大！市占不增反減、「2關鍵部門」又不徵人

台積電與三星之間的差距進一步擴大。（路透資料照，合成照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電與三星之間的差距進一步擴大。去年第4季，台積電晶圓代工市占率為67.1%，反觀三星市占率從同期的9.1%下降至8.1%。韓媒還發現，三星本月開出的職缺，竟與去年一樣，沒有晶圓代工部門和系統半導體（System LSI）職缺，直指再這樣下去，連全球第2名都岌岌可危了，三星代工到底如何是好。

TrendForce數據顯示，台積電以市占率67%之姿穩居龍頭，三星市占8.1%排第2，中芯國際則以市占5.5%居第3名。

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韓國媒體以「這樣下去，連第2名都岌岌可危了？台積電登頂、中國企業追趕，三星晶圓代工將何去何從」為題，指出三星地位面臨危機。

文章除了指出三星市占下滑之外，還報導三星本月10日招聘員工，但竟與去年一樣，並未開出晶圓代工部門和系統半導體（System LSI）的職缺。

除此之外，文章還透露，在因業績惡化而陷入困境的三星電子代工部門內部，近期更是出現了對其僵化的組織文化的抱怨。

三星因先進製程新進客戶投片帶來的收入難以完全抵銷主要客戶投片轉單造成的損失，第4季營收微幅季減1.4%，為32.6億美元（約新台幣1071億元）。

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