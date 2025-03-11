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2023年全國房屋稅減徵公益房東達17.33萬戶 史上新高

2025/03/11 15:26

2023年全國房屋稅適用自住稅率1.2%的房東約17.33萬戶。（記者徐義平攝）2023年全國房屋稅適用自住稅率1.2%的房東約17.33萬戶。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕隨著300億擴大租金補貼核准戶年年攀高，也直接推升全國公益出租人（房東）戶數，根據內政部不動產資訊平台最新統計，2023年全國房屋稅適用自住稅率1.2%的房東約17.33萬戶，為歷年之最，對比2017年僅1.66萬戶，倍、多出9.4倍。

為鼓勵房東將房子租給符合租金補貼申請資格的租客，內政部多次修訂「住宅法」相關規定，讓公益房東除房屋稅、地價稅適用自住稅率外，每月租金收入還有1.5萬元的免稅額，超過免稅額部分，還可扣除43%必要費用，其它的57%才會被納入綜合所得稅。

根據內政部彙整2017至2023年、過去7年的房屋稅、地價稅以綜合所得稅獲得減徵的公益房東戶數，2017年時減徵戶數分別為1.66萬戶、1.55萬戶以及4.76萬戶，但到了2023年房屋稅、地價稅適用自用稅率的公益出租人戶數分別推升至17.33萬戶、11.85萬戶，7年各大增9.4倍以及6.6倍

至於，2023年綜所稅減徵戶數尚未公布，若對比前一個年度、2022年則為19.54萬戶，6年大增3.1倍。

房市專家何世昌指出，公益出租人降低房東持有稅，能減緩稅負轉嫁至租金的幅度，同時促使更多房東願意納稅，堪稱是一石二鳥的措施，事實也證明此舉頗為有效。唯需注意的是，隨著租金補貼涵蓋範圍不斷擴大，雖有更多租屋族受惠，但是否會對政府財政造成壓力有待觀察。

公益出租人政策 確實減緩稅負轉嫁

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，租金補貼、公益出租人是住宅租賃市場健全化的必要配套措施，幫助租屋市場持續、漸進完成改革，乃至於市場化、產業化。

以這兩年擴大租金補貼政策成效來看，對房東、租客、租屋市場都有一定的正面幫助，而未來台灣房市將出現前所有未有的交屋潮及少子化，再加上社宅、地上權住宅、使用權住宅紛紛上市，租屋市場還會出現供需結構性的調整，黃舒衛建議包租公的投資策略應該與時俱進。

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