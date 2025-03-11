聯邦銀配發1.05元股利 逆勢爆量3倍強漲逾4％

聯邦銀董事會通過大方配發股利1.05元．今逆勢爆量3倍強漲逾4%。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀（2838）10日董事會決議，2024年盈餘擬配發現金股利0.35元及股票股利0.7元，合計1.05元，除了現金股利優於去年的0.2元，整體股息殖利率達7%，吸引買盤大舉湧入，激勵股價開高走高，更爆出逾３倍成交量．尾盤上漲0.65元，以17.05元收盤，大漲3.96%，成交量達1萬3704張。

聯邦銀2024年稅後盈餘52.15億元、年增17.3%．每股税後盈餘1.16元。董事會10日決議擬配發現金股利0.35元、股票股利0.7元，合計股利達1.05元，配發率高達90.5%。聯邦銀依據今（11）日收盤價17.05元計算，股息殖利率高達7.2%。

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台股今日受到美股前日重挫拖累，台股今日盤中一度大跌逾600點，收盤下跌388點，金融股也是綠油油一片，唯獨近日已發布股利政策的金融股，包括新產（2850）、台產（2832）均上漲．尾盤則以聯邦銀（2838）股價漲幅高達3.96%最為亮眼。

除了普通股配息大方，聯邦銀董事會也通過特別股股利，擬配發現金股利每股2.630625元。

聯邦銀2024年因存放款業務成長、財管手收增加，以及各項投資損益增加，全年獲利表現亮眼，稅後盈餘達52.15億元、年增17.3%。今年股東會將於6月13日召開。

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