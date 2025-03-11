晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

聯邦銀配發1.05元股利 逆勢爆量3倍強漲逾4％

2025/03/11 15:24

聯邦銀董事會通過大方配發股利1.05元．今逆勢爆量3倍強漲逾4%。（業者提供）聯邦銀董事會通過大方配發股利1.05元．今逆勢爆量3倍強漲逾4%。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀（2838）10日董事會決議，2024年盈餘擬配發現金股利0.35元及股票股利0.7元，合計1.05元，除了現金股利優於去年的0.2元，整體股息殖利率達7%，吸引買盤大舉湧入，激勵股價開高走高，更爆出逾３倍成交量．尾盤上漲0.65元，以17.05元收盤，大漲3.96%，成交量達1萬3704張。

聯邦銀2024年稅後盈餘52.15億元、年增17.3%．每股税後盈餘1.16元。董事會10日決議擬配發現金股利0.35元、股票股利0.7元，合計股利達1.05元，配發率高達90.5%。聯邦銀依據今（11）日收盤價17.05元計算，股息殖利率高達7.2%。

台股今日受到美股前日重挫拖累，台股今日盤中一度大跌逾600點，收盤下跌388點，金融股也是綠油油一片，唯獨近日已發布股利政策的金融股，包括新產（2850）、台產（2832）均上漲．尾盤則以聯邦銀（2838）股價漲幅高達3.96%最為亮眼。

除了普通股配息大方，聯邦銀董事會也通過特別股股利，擬配發現金股利每股2.630625元。

聯邦銀2024年因存放款業務成長、財管手收增加，以及各項投資損益增加，全年獲利表現亮眼，稅後盈餘達52.15億元、年增17.3%。今年股東會將於6月13日召開。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財