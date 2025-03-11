臻鼎董事長沈慶芳：今年營運再創高 AI比重拉高至逾70％

臻鼎董事長沈慶芳看好今年營運在AI應用推動下，可望再創歷史新高。（臻鼎提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日召開法說會，去年臻鼎營收創下新高，全球市佔率從7.0%增至7.3%，臻鼎董事長沈慶芳對於今年展望樂觀，看好今年營收可望再創新高，AI（人工智慧）相關產品營收佔比將拉升至大於70%。

沈慶芳指出，儘管整體環境充滿變數，但邊緣AI裝置的快速崛起，包括AI手機、AI PC、智慧眼镜、人形機器人、智能車正加速推動PCB技術升級與產品結構設計的變化，同時AI伺服器、光通訊與IC載板之高階產品將隨客戶需求放大，預期今年四大應用皆將成長，其中AI相關產品營收佔比將拉升至大於70%。

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至於泰國新廠預計5月8日試產，高雄AI園區將投資100億元億購置高階ABF載板與硬板設備，泰國與高雄兩座新廠效益明後年發酵，沈慶芳表示，泰國新廠第一期將於5月8日試產、下半年小量產，同時第二期廠房亦將於5月8日動土，公司正積極投入資源，開拓新產品，爭取在泰國產能投產後順利切入更多一線客戶。

此外，3月1日上任的新總經理簡禎富首次參與臻鼎法說會。簡禎富表示，將運用過去豐富的學界與產業歷練，協助臻鼎在五大方面加速發展，包含智慧製造、工業工程、AI 賦能、半導體產業鏈結、及產學合作研究。 未來臻鼎的核心經營團隊將由董事長暨集團策略長沈慶芳負責擘畫經營戰略布局、總經理推動數位轉型與賦能、營運長李定轉負責營運管理與執行，形成經營鐵三角，提升公司經營效益並加速轉型。

臻鼎去年營收為1716.64億元，創歷年新高，並蟬聯第八年全球第一大 PCB製造廠，去年稅後淨利為130.96億元，歸屬母公司淨利為91.80億元， 每股盈餘為9.67元。

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