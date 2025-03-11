櫻花去年每股賺5.94元 擬配發4.7元現金股利

台灣櫻花（9911）今天公布去年營收96億元，年增16.05%，每股盈餘5.94元，創歷年新高。（台灣櫻花提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣櫻花（9911）今天公布去年營收96億元，年增16.05%，營業利益14.63億元，年增18.98%，稅後淨利12.92億元，年增20.86%，每股盈餘5.94元，年增21.22%，創歷年新高。

董事會通過2024年度財報及盈餘分派案，決議發放每股現金股利4.7元，配息率79%，並訂於4月17日除息。

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台灣櫻花已連續17年穩定配息，近9年每股股利皆超過2元，以3月10日收盤價88.4元計算，現金殖利率達5.32%。

台灣櫻花表示，廚衛電事業受惠於政府節能補助政策與AI智能新品熱銷，去年營收年增11.26%，AI智能與節能產品市佔率擴大，帶動高端產品銷售佔比提升。

整體廚房事業營收年增12.86%，新購市場布局深化，新簽建案合約逐年成長，持續推動營收穩健成長。

淨水產品受惠於通路擴張與產品布局帶動成長，最新推出的淨熱飲產品銷售表現亮眼，進一步推動品牌在高端淨水市場的滲透率上升。

此外，家居事業在策略調整與營運模式成熟的帶動下，去年營收突破3億元，年增逾3倍，顯示策略與營運模式調整已見成效。

展望2025年，台灣櫻花將持續推動AI廚房技術升級，優化廚衛電產品組合，並積極擴展廚居及家居事業，加速落實「HOME in O.N.E」一站式服務戰略，以滿足多元家庭需求，提升市場滲透率與品牌競爭力。

法人指出，台灣櫻花的兩大核心事業將維持穩定成長，加上淨水產品與家居業務的擴張，全年營收有望持續穩健增長。

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