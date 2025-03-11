晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美股大屠殺絕佳買點到！專家欽點這檔AI股 喊至少漲26％

2025/03/11 15:00

美股大屠殺絕佳買點到！專家喊買Meta，表示潛在上漲空間少漲26%（路透）美股大屠殺絕佳買點到！專家喊買Meta，表示潛在上漲空間少漲26%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在關稅戰不斷升級，及川普總統週一（10日）表示，美經濟不排除衰退衝擊下，美股慘遭血洗，7巨頭更成為重災區，不過，G Squared Private Wealth投資長格林（Victoria Greene）則認為，Meta在近期科技股拋售中被不公平地捲入，週一重挫創造絕佳買點，買進Meta，並認為股價潛在上漲空間至少26%。

週一美股遭到大屠殺，光7巨頭1日市值就蒸發7590億美元（約新台幣24.95兆），根據道瓊數據顯示，這是該集團有記錄以來最大的單日市值損失。

CNBC報導，近2年來，股價漲逾2倍的Meta，亦難逃大跌命運，終場下跌4.42%，收597.99美元，不過，在美股大拋售下，也創造絕佳買點。

格林認為Meta值得買入，並稱Meta在最近的科技股拋售中被不公平地捲入。

G Squared創始合夥人表示，Meta可以通過人工智慧和定向廣告來增加利潤，他進一步指出，由於其產品多元，Meta應該比其他大型科技公司有更多的獨立收入。

格林說，“對我來說，這是1個令人尖叫的購買，我喜歡Meta，因為他們是為數不多的真正實施AI來提高收入的公司之一。

隨著週一股價下挫，華爾街也看到了反彈，根據LSEG的數據，分析師的平均買入評級和目標價表明股價可以上漲26%以上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財