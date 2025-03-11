美股大屠殺絕佳買點到！專家欽點這檔AI股 喊至少漲26％

美股大屠殺絕佳買點到！專家喊買Meta，表示潛在上漲空間少漲26%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在關稅戰不斷升級，及川普總統週一（10日）表示，美經濟不排除衰退衝擊下，美股慘遭血洗，7巨頭更成為重災區，不過，G Squared Private Wealth投資長格林（Victoria Greene）則認為，Meta在近期科技股拋售中被不公平地捲入，週一重挫創造絕佳買點，買進Meta，並認為股價潛在上漲空間至少26%。

週一美股遭到大屠殺，光7巨頭1日市值就蒸發7590億美元（約新台幣24.95兆），根據道瓊數據顯示，這是該集團有記錄以來最大的單日市值損失。

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CNBC報導，近2年來，股價漲逾2倍的Meta，亦難逃大跌命運，終場下跌4.42%，收597.99美元，不過，在美股大拋售下，也創造絕佳買點。

格林認為Meta值得買入，並稱Meta在最近的科技股拋售中被不公平地捲入。

G Squared創始合夥人表示，Meta可以通過人工智慧和定向廣告來增加利潤，他進一步指出，由於其產品多元，Meta應該比其他大型科技公司有更多的獨立收入。

格林說，“對我來說，這是1個令人尖叫的購買，我喜歡Meta，因為他們是為數不多的真正實施AI來提高收入的公司之一。

隨著週一股價下挫，華爾街也看到了反彈，根據LSEG的數據，分析師的平均買入評級和目標價表明股價可以上漲26%以上。

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