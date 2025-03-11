美媒：DeepSeek創辦人不想讓北京分1杯羹

由於擁有數百萬用戶，DeepSeek的聊天機器人經常出現服務故障。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國人工智慧新創DeepSeek憑藉免費使用的開源人AI模型在全球引起轟動，但由於擁有數百萬用戶，DeepSeek的聊天機器人經常出現服務故障，華爾街日報指出，它的問題是處理流量激增，服務崩潰得如此頻繁。此外，DeepSeek創辦人梁文峰目前不想讓外界分一杯羹，尤其是讓與北京政府相關的機構行業參與投資持股，深怕影響DeepSeek在全球的使用。

知情人士稱，梁文峰告訴同事，他並不急於獲得投資，擔心外人會干涉DeepSeek的決策。他們表示，他對與政府有關聯的投資者也持謹慎態度，因為他認為與北京的聯繫可能會使DeepSeek的AI模型更難在全球採用。

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據知情人士透露，最近幾週，騰訊、阿里巴巴等中國科技公司的高層已經與梁會面，討論潛在的合作。

今年年初，這家中國公司開發的開源人工智慧模型在全球引起轟動，這些模型可與西方最好的模型相媲美，儘管這些模型使用的是不太先進的晶片。全球各國的相關部門出於資料安全考量，都限制使用DeepSeek。美國正在考慮採取措施，包括禁止在政府設備上使用DeepSeek。

知情人士透露，自2023年底以來，DeepSeek向包括一些外國公司在內的多家創投基金推銷自己，但他們拒絕投資，因為他們看不到收回資金的明確途徑。

儘管人們對DeepSeek缺乏明確的賺錢計劃感到擔憂，但最近有更多潛在投資者表示有興趣投資這家AI明星公司，但梁文峰並沒有理會這些，他考慮的是公司的長期策略。上述人士表示，梁不想對DeepSeek的核心AI模型收費，目前這些型號都是免費，儘管它確實為客戶提供一些付費服務。

DeepSeek的問題是流量激增、服務崩潰得如此頻繁，以至於有些人說他們每天只能與DeepSeek的聊天機器人互動幾次。為了減輕伺服器的超負荷，DeepSeek一直為在凌晨使用率較低的時間使用其服務的付費客戶提供大幅折扣。

騰訊等一些中國科技巨頭正在測試 DeepSeek，以支援騰訊的訊息和支付應用程式微信中的搜尋引擎等功能。他們無需向DeepSeek付費即可實現這一目標。騰訊用戶可以選擇由DeepSeek 提供支援，但使用騰訊自身更穩定的電腦網路的聊天機器人。

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