特斯拉股價崩 川普：將買1輛特斯拉 以示對馬斯克支持

美國總統川普（Donald Trump，圖右）宣布將購買一輛新的特斯拉汽車，以表示對馬斯克（圖左）的支持。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）股價自去年12月中達到488.54美元高點後，便跌跌不休，迄今股價已累挫逾5成。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日受訪坦言，自己要兼顧政府效率部（DOGE）及特斯拉「非常困難」。為力挺馬斯克，美國總統川普（Donald Trump）宣布將購買1輛新的特斯拉汽車，以表示對馬斯克的支持。

川普今（11日）在社交平台Truth Social發文，稱馬斯克「冒著生命危險」幫助美國，馬斯克做得非常出色！但激進左翼瘋子們，像往常一樣，正試圖非法和合謀抵制世界偉大的汽車製造商之一、也是馬斯克寶貝「特斯拉」。

請繼續往下閱讀...

川普表示，無論如何，他將於明早購買一輛全新的特斯拉，以示對馬斯克的信心和支持，並大讚馬斯克是一位真正偉大的美國人。

對於川普的力挺，馬斯克在自家社交媒體平台X上發文感謝川普的支持。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法