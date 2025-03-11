中國將迎最大失業潮 學者：中共會以「靈活就業」美化數據

中國國務院總理李強近日在全國人大會議發表政府工作報告，聲稱要以更大力道穩定和擴大就業。（翻攝直播）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國青年失業率居高不下，今年將有1200多萬大學生面臨「畢業即失業」，中國國務院總理李強在政府工作報告強調，要以更大力道穩定和擴大就業。學者研判，中共會把「靈活就業」放進去，一星期只要工作1個小時，不會算在失業率裡面，以此達成就業目標。

美中貿易戰下，中國經濟呈現衰退，根據中國教育部預測，2025年春夏之際，將有1222萬名大學生畢業進入社會，較2024年的1179萬和2023年的1158萬持續攀升；外界評估與去年情況相比，今年中國畢業生的就業情況只會更加困難，將迎來最大失業潮。

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李強在政府工作報告中提出，今年發展主要預期目標是，中國國內生産總值增長5%左右，城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上，居民消費價格漲幅2%左右，居民收入增長和經濟增長同步。

在中國「兩會」期間，前中國政協委員、《央視》主持人白岩松也在多個場合為中國年輕人發聲。他認為，年輕人是社會上真正的弱勢群體，極需政策扶持，建議提高年輕人的福利待遇，包括確保「靈活就業人員」的社保不中斷等。

對此，成功大學政治系教授洪敬富接受本報訪問時表示，中國政府說要增加就業機會，此反映中國失業問題嚴重。例如開網約車送外賣的人數大幅增加，上美容院的需求大幅下降，中國民眾消費信心普遍不足，加上企業大量裁員降薪，外資不斷逃離中國，甚至越來越多台商都在出走，美國對中國關稅又再加上去，經濟情況很難樂觀。

洪敬富指出，中國注重「內循環」戰略，認為振興經濟得增加就業機會，而且當失業惡化將衝擊社會穩定，社會不穩定連帶影響政治穩定，所以中國政府想要增加就業機會，但實際能否達成仍有待觀察。

洪敬富分析，現在中國把「靈活就業」放進去，一星期只要工作1個小時，都不會算在失業率裡面。開網約車送外賣1個小時，就不算失業，中國農民在農村工作，也不算在城鎮失業率，真的能反映真實數據嗎？現在中共引入大批青年到偏遠鄉村工作，送去農村就不用算在失業率裡，最後想必中國政府又會說已達成就業目標。

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