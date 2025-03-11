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藍天今年筆電出貨拚增1成 今啟動台灣遊戲機產線

2025/03/11 13:55

藍天副董事長蔡明賢（中），筆電事業部總經理簡義龍（右），筆電事業部副總張甫銘（左）看好今年營運。（記者方韋傑攝）藍天副董事長蔡明賢（中），筆電事業部總經理簡義龍（右），筆電事業部副總張甫銘（左）看好今年營運。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕藍天（2362）看好第2季旗下電競筆電受惠於輝達（NVIDIA）RTX 50系列高階顯卡加持，加上德國、日本、中國商用筆電持續成長，以及美洲遊戲機今日開始在台灣組裝代工、避開關稅，管理層看好全年業績、獲利優於去年表現，目標今年筆電整體出貨210萬台、年增1成。

藍天筆電事業部副總張甫銘今天表示，今年首季的筆電市況較去年第4季下滑，主要原因在於消費者尚在等待上游先進顯卡釋出，預計從第2季開始可望陸續消化下游兩年以來的期待，目前高階顯卡每張1300美元（約新台幣4萬2792元），而每月至少會有2000台筆電的需求。

藍天筆電事業部總經理簡義龍指出，關於商用機種，今年歐洲市場回溫可期，特別是德國企業級客戶追單力道特別強勁，此外，日本客戶也對於自身國家的景氣預估抱持積極正向樂觀態度，皆將帶動藍天第2季筆電出貨急起直追，下半年也將持續應對商用機種需求。

談到中國筆電銷售情形，藍天副董事長蔡明賢說，儘管其市場情況一如往常，但仍然具備相當程度的拉貨力道，在電商活動刺激之下，不少消費者搶購首波輝達RTX 50系列高階顯卡，後續預估還能進一步從當地的618購物潮一路旺至雙十一購物節慶期間，就連低階顯卡機種也相對穩定。

整體來看，藍天目前非中國地區營收68%、中國32%，亞太地區首度超過中國，以筆電出貨量來看，今年也將延續此般趨勢，後續也將鎖定深耕潛力龐大的印度、印尼市場，此外，由於美國總統川普第1個任期時，集團啟動台灣自有產能應對美洲遊戲機需求，因應川普回鍋所祭出的關稅戰，這回則是攜手合作夥伴在今日正式啟動在台組裝產線。

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