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住宅電價近3年漲7.1％ 台電盼預算再補民生電價

2025/03/11 13:50

台電強調虧損是戰爭造成成本大漲，而台電用於補助民生住宅電，盼預算補貼獲得國會支持。（資料照）台電強調虧損是戰爭造成成本大漲，而台電用於補助民生住宅電，盼預算補貼獲得國會支持。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕國民黨11日召開記者會質疑台電虧損是能源政策所致，台電已多次說明，烏俄戰爭導致國際燃料價格大漲，國際電業皆受衝擊，我國住宅電價近3年漲7.1%，遠低於法國37%、韓國49%。而各國皆採取直接補貼或電價適度調整等多元措施因應，台電仍盼立院支持預算撥補。

台電指出，戰爭影響燃料價格是全球性的現象，全球多數國家皆多次大幅調漲電價，與能源政策並無關係，包括核能大國法國民生及工業電價累計調幅分別達37%與139%；核能佔比較台灣更高的韓國則分別調高49%與87%。相比之下，台灣住宅用電近三年累計調幅僅7.1%。

台電指出，許多國家也藉由財政預算補助，減輕用戶負擔。2022年至2024年間，日本補貼約新台幣5500億元，法國補貼了約新台幣7000億元，因應燃料漲勢下，世界各國都將財政補助視為減緩燃料價格飆升衝擊的重要配套作法。

台電表示，若比照韓國當年電價收費，這3年共可獲利約1400億元，但我國為維持物價穩定，採取緩漲電價的政策，電價未足額反映成本，並以編列預算的方式撥補民生電價未調足差額，實為補貼全民，盼立法委員理解及支持預算撥補。

另外，針對各界關切核能使用，台電強調，政府已明確表示，核能使用需建立在「安全」、「核廢料得以處理」及「社會有共識」的三大前提下。

台電尊重國會修法的權力，但也重申，高階核廢料最終處置場仍面臨選址無法源、光做地質調查就遭抗爭的窘境；低階核廢料最終處置場因地方政府拒絕協助辦理公投，無法繼續推動。

台電強調，這些問題無論核能延役與否都需面對，且延役的主張更應該務實面對核廢處理的困境。

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