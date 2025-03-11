史上最大泡沫來臨！羅伯特清崎建議擁抱黃金、白銀、比特幣

史上最大泡沫來臨！羅伯特清崎（右）警告，比1929年金融危機更嚴重（資料照，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕史上最大泡沫即將破裂！知名暢銷書籍《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）在週一（10日）警告稱，一切泡沫都在破裂，強調這次崩盤可能是史上最大的1次，比1929年金融危機更為嚴重。

外媒報導，面對史上最大泡沫，清崎建議擁有實體資產，像是黃金、白銀及比特幣，並提醒投資人，目前的金融體系形是充滿欺騙的貨幣龐氏騙局，不要購買黃金、白銀和比特幣的ETF跟美元、美債。

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外媒報導，清崎寫道：「一切泡沫都在破裂。我擔心這次崩盤可能是史上最大的１次。到目前為止，德國、日本和美國一直是引擎。」

「不幸的是，我們（美國）無能的領導人把我們帶入了一個陷阱……巨大的崩盤，我在我的書《富爸爸》中寫到了這次崩盤。」

他強調，這次崩盤將比1929年的金融危機更嚴重，那次崩盤導致了大蕭條。面對不安和恐懼是正常的，只是不要驚慌，要堅忍，這意味著保持冷靜，深呼吸，睜大眼睛，閉上嘴巴。

簡而言之，世界正在經歷的這次崩盤，可能正是你一生中的機會。無論情況變得多麽動蕩，都要堅忍不拔，保持冷靜。

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