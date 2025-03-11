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中國官媒集體被法國「洋網紅」詐騙 北京丟臉丟到全世界

2025/03/11 12:52

《美國之音》近日披露，因自稱「捐獻紀錄日軍暴行家族老照片」而被中國官媒高度吹捧的法國網紅德特雷斯（Marcus Detrez），竟然是個「洋騙子」。（擷取自X平台）《美國之音》近日披露，因自稱「捐獻紀錄日軍暴行家族老照片」而被中國官媒高度吹捧的法國網紅德特雷斯（Marcus Detrez），竟然是個「洋騙子」。（擷取自X平台）

〔編譯盧永山／綜合報導〕近年來中國因為頻頻用武力恫嚇週邊國家，導致國際形象直直落，因此僱用很多「洋五毛」、「洋網紅」來為自家進行大外宣，並批評西式民主。但美媒近日披露，因自稱「捐獻紀錄日軍暴行家族老照片」而被中國官媒高度吹捧的1名法國網紅，竟然是個「洋騙子」，讓中國丟臉丟到全世界。

　《美國之音》報導，2024年6月一個名叫德特雷斯（Marcus Detrez）的法國男子在中國社群媒體抖音和小紅書發帖，自稱是日軍侵中受害者的後代。德特雷斯聲稱，外公在1930年代作為法國企業家來到上海，正值日軍侵中。外公的朋友和同事都被日本人殺害，2個兒子被日軍毒死，僅剩的1個兒子如今因為歷史創傷精神失常，並指外公拍攝了大量侵中日軍的照片，而在車庫無意中發現這600多張照片的他，選擇把珍貴的歷史證據捐獻給中國。

　德特雷斯的這篇貼文在小紅書中獲得了2萬7千多條幾乎是雷同的評論：致敬！英雄！張純如（Iris Chang，譯按：美籍華裔歷史學家，著有《南京暴行：被遺忘的大屠殺》一書）第二！　

　在接下裡的幾個月內，德特雷斯和2位朋友組成的3人團隊繼續發布多段影片，展示斯特雷斯的這些老照片，並誓言幫助中國人民澄清歷史真相，匡扶正義。德特雷斯在一段有沉重配樂的影片中表示：「將這些照片帶回中國，我們需要讓全世界知道發生了什麼，我們永遠不會放棄。」

　巴黎奧運期間，德特雷斯3人團隊在回應網友的質疑時，貼出一段伴有中國運動員參賽畫面的影片稱：「最近我的國家也在舉辦奧運，我看到中國健兒在很多項目裡獲得很好的成績，中國選手的精神也激勵了我，我一定不言放棄，親自來中國捐贈照片，親眼看看中國的大河。」　

　從2024年11月開始，中國官媒似乎不約而同的掀起了「德特雷斯熱」，包括《央視》、《新京報》、《澎湃新聞》、《南方都市報》、南方報業集團的N影片、四川的《川觀新聞》、湖北的《極目新聞》、山東的《閃電新聞》等，前後共有上百家官媒紛紛採訪與轉載德特雷斯的「義舉」。德特雷斯的腳步也走遍中國各大愛國教育基地，從四川成都的川軍抗日陣亡將士紀念碑，到上海的淞滬會戰紀念館和四行倉庫，再到北京天安門廣場。

　但2025年2月底，微信自媒體「真真觀」發布長文表示，德特雷斯是個不折不扣的騙子，他的600多張所謂「家族照片」，其中多張都可以在網路檢索到，作者都是他人，而不是德特雷斯的外公。

　「真真觀」的作者在接受媒體採訪時表示，因為自己做過多年新聞網站歷史編輯，對相關史實比較熟悉，所以看了關於德特雷斯的報導後，發現一些照片「比較眼熟」。

　在微信長文裡，作者貼出了多張德特雷斯照片的原圖，有的是1930年代英國駐上海領事館工作人員所拍，有的是上海警察局英國工作人員請中國攝影師所拍，有的是《美聯社》記者所拍，有的是上海法租界部隊所拍，有的是瑞典傳教士所拍。這些照片都能在網路公開檢索到具體的拍攝時間地點、作者等訊息，有一些保存在英國布里斯託大學，有一些保存在上海社科院圖書館，還有一些曾被公開拍賣，但是顯然都和德特雷斯外公無關。

　文章也對德特雷斯「2個舅舅被日軍毒死」、「日本侵略者在大街上赤身裸體騎馬便於姦淫百姓」等說法，以及德特雷斯自己媽媽和外公、外婆的年齡等細節提出質疑。

　文章最後寫道：「今年是反法西斯戰爭勝利80週年，法國小夥及其同伴打著『反法西斯』、『抗日』的幌子，拿著幾百張網路下載的照片來騙流量、騙關注度，還當眾口沫橫飛信口造謠，當東大國民全是傻子。」

　作者還質問：「這麼多記者編輯，在發稿發影片前，就沒有人懂得用搜尋引擎驗證一下『我外公拍攝』的照片真偽嗎？你們只懂複製貼上和剪接影片嗎？這麼多電視台、報社、新媒體，居然被一個法國騙子耍得團團轉，這才是真正的恥辱。」

　德國馬歇爾基金會的高級研究員馬曉月（Mareike Ohlberg）表示：「拿外國人來配合宣傳，這是中國共產黨一貫的傳統，共產黨不能只是自誇自，外國人替共產黨說話就會顯得更可信。」

　馬曉月指出：「大約在2019年，開始掀起了一股『老外誇中國』的風氣。一大批外國網紅配合中國政府或媒體或第三方，創作很多讚美政府政策的內容，比方說去新疆考察然後說『一切都好』之類的。以前關於西藏的話題也是。」

　馬曉月表示：「這些洋網紅的主要受眾還是中國國內觀眾，他們想傳達的信息是，中國在世界上受人尊敬，中國人站起來了，外國人愛中國，愛中國文化，來中國旅遊，等等。這對於我們來說很容易看穿，但是對於那些不了解中國的外國人來說，他們有些確實會信以為真，覺得中國就是這樣子的。」

　目前，「真真觀」打假德特雷斯的2篇長文已被微信刪除。此文在《鳳凰網》曾被轉載，目前也被《鳳凰網》刪除，不過在其他網站還可以搜尋。

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