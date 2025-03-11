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陸行之：台積電1000元以下很吸引人

2025/03/11 12:52

台積電（2330）今股價一度滑落至963元，創5個多月來新低。（示意圖，彭博）台積電（2330）今股價一度滑落至963元，創5個多月來新低。（示意圖，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普關稅政策的不確定性恐使美國經濟陷入衰退，引發美股重挫，並衝擊台積電（2330）今（11日）股價，台積電早盤一度滑落至963元，創5個多月來新低。台積電的大跌，讓許多投資人好奇現在是台積電買進的時機點嗎？對此，知名半導體分析師陸行之給出一觀察指標建議，即「台積電ADR續跌／台股不跟跌」。

陸行之今（11日）在社交平台臉書發文指出，之前他曾說過，3月底前台積電股價若跌破1000元，表示市場認為台積電拿了免死金牌，但長期毛利率會被拖累。陸行之認為，美國商務部出招還沒結束，目前來看，台積電1000元保衛戰短期潰敗。

陸行之又指，比較奇怪的是之前喊買的，目標價1400元至1800元的一票外資分析師怎麼最近都突然噤聲了?認為外資至少也要根據台積電擴投美國廠對營收獲利影響評估一下，目前只有一路放HOLD的TD Cowen分析師Krish Sankar可能忙著跟客戶更新。

對於台積電是否還會再繼續跌下去？陸行之與讀者粉絲分享一個觀察指標建議，即「ADR續跌/台股不跟跌」。陸行之稱，看未來10年，1000以下很吸引人，900以下更棒，800以下是天上掉下，並也反問粉絲覺得今年底部在哪裡呢？



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