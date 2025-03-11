出席工業區廠商聯合總會理事長交接 潘孟安：面臨地緣政治 政府做最好後盾

行政院長潘孟安（左）頒發證書給中華民國工業區廠商聯合總會第10屆理事長許正雲（右）。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中華民國工業區廠商聯合總會第10屆理事長交接典禮今天（11日）於高雄萬豪酒店舉行，總統府秘書長潘孟安致詞時強調，未來面臨地緣政治衝擊，政府會做企業最好的後盾。

中華民國工業區廠商聯合總會由台灣93個產業園區廠協會組成，涵蓋會員廠商1.5萬家、年營業額逾台幣9兆元，提供約65.8萬個就業機會。

請繼續往下閱讀...

第10屆新任理事長許正雲也是高雄萬大產業園區廠協會理事長，他今天從第9屆理事長賴博司手中接過印信，強調會為台灣的工業區承擔責任，並感謝中央輔導協助，讓更多廠商根留台灣。

許正雲表示，台灣目前正值產業智慧化、低碳化、百工百業AI化轉型及美國川普2.0的關鍵時刻，聯合總會更應扮演好企業和政府之間的橋樑，除完整反應企業意見，更全力支持政府的政策；他也將善用北、中、南三位副總會長力量，任內達到全台100個產業園區加入總會目標，也盼政府協助現階段園區廠商面臨「產業土地取得」、「淨零碳排規範」、「勞動人力短缺」等問題。

潘孟安致詞時說，2000年時，廠區協會產值約14兆，到去年底已攀升到25兆多 ，快翻了一倍；他稱讚台灣各地的隱形冠軍，展現出台灣韌性精神，創造台灣經濟奇蹟，尤其挺過疫情衝擊，都是大家打拚成果。

潘孟安強調 ，未來面臨地緣政治，包括關稅、傳統產業轉型ESG的要求等，鋼鐵、螺絲、機械等產業受到衝擊，政府會做企業最好的後盾。

中華民國工業區廠商聯合總會第10屆理事長及理監事。（記者葛祐豪攝）

高雄市長陳其邁今天也到場祝賀，他表示，雖然面臨中國傾銷，石化、鋼鐵受到影響，但台灣去年經濟成長率4.59%，仍是近3年來新高，失業率3.38%，更是24年來最低；他感謝企業創造奇蹟，更歡迎來高雄投資，市府在水電更方面會給予協助。

總統賴清德、副總統蕭美琴也致賀電，恭賀許正雲新任理事長，慰勉聯合總會各產業為國家經濟安定貢獻良多，深表嘉許。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法