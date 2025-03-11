最新富豪榜出爐！馬斯克身家跌最慘 一天就蒸發9630億

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今年以來身家蒸發了1320億美元。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）週一（10日）股價重挫超過15%，這讓特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）身家跟著暴跌，光在週一就蒸發了290億美元（9630億元新台幣），來到3010億美元（9.96兆元新台幣），不過截至週一收盤，在「彭博億萬富翁指數」（Bloomberg Billionaires Index）的最新資訊中，馬斯克仍穩居世界首富。

特斯拉股價週一下跌超過15%，創下2020年9月以來的最大單日跌幅，較去年12月的高點下跌了55%。這讓馬斯克身家不斷縮水，今年以來，馬斯克的淨資產已少了1320億美元（4.38兆元新台幣），降幅超過30%。

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儘管如此，截至週一收盤，馬斯克仍是「彭博億萬富翁指數」中的世界首富。贏過亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的2160億美元（7.17兆元新台幣）、Meta執行長札克柏格（ Mark Zuckerberg）的2110億美元（7兆元新台幣）、LVMH集團執行長阿爾諾（Bernard Arnault）的1830億美元（6.07兆元新台幣），還有甲骨文董事長艾利森（ Larry Ellison）的1690億美元（5.61兆元新台幣）。

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