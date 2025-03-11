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美股還會更慘？華爾街大多頭驚曝「閃電崩盤」要來了

2025/03/11 14:24

繼美股上週大幅下跌後，週一（10日）美股持續大跳水。（歐新社資料照）繼美股上週大幅下跌後，週一（10日）美股持續大跳水。（歐新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼美股上週大幅下跌後，週一（10日）美股持續大跳水。美國總統川普表示，他的關稅計畫可能需要一些時間才會讓美國人獲得財富回報，但華爾街的耐心已經所剩無幾，甚至指出，川普的關稅風暴2.0，可能會引發1場罕見的閃電崩盤，有如1962年和1987年發生的那樣。

RBC資本市場美國股市策略研究主管卡爾瓦西納（Lori Calvasina） 指出：「選舉後強勁的情緒，曾是2025年美國股市看多共識的重要部分，但現在並未實現。」

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）目前感到越來越擔心。作為標普500指數的堅定多頭，他曾與德意志銀行（Deutsche Bank）共同預測標普500指數將收在7000點。

他在週日的1份報告中表示：「我們不能排除2月20日已經開始了熊市的可能性，即標普500指數創下歷史新高的第2天。」亞德尼指出，川普關稅政策，可能會引發1場罕見的閃電崩盤，可能就像1962年和1987年發生的那樣，這類崩盤發生得非常快，且迅速反彈。

雅迪尼進一步解釋：「因此，這次的賣壓可能會提供一些買入機會，尤其是在那些目前相對不再過高估值的股票中。」

雅迪尼還表示，市場和經濟正遭受川普政策的壓力測試，他將股市陷入熊市和經濟衰退的機率提高至35%，而在過去3年中這機率一直是20%。

雅迪尼說：「我們仍押注消費者和經濟的韌性，但川普的政策風暴顯著考驗著這兩者的韌性。」 隨著美股的急劇下跌，他認為市場對停滯性通膨（Stagflation）的預期似乎在增強。

對於今年上半年股市的波動性，雅迪尼預測股市將繼續震盪，並可能在下半年恢復到創紀錄的新高。他預計，2025年牛市將保持不變的機率是65%（之前預期80%），並且沒有出現市場修正或熊市。

從長期來看，雅迪尼仍預測股市會延續強勁的漲勢，並有55%的機會進入2030年代的強勢時期，這1預測基於經濟的韌性和科技驅動的生產力。然而，預測也取決於貿易戰是否惡化。

此外，雅迪尼指出，由於美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）上週表示央行不急於降息，他的公司不再依賴「Fed 拯救」股市的情境。他說：「在沒有川普或Fed的支持下，股市看多者需要押注於經濟和企業盈利的韌性，我們仍然認為這是個不錯的賭注。」

至於那些可能出現的股票買入機會，雅迪尼引用《MarketWatch》專欄作家 Michael Brush 的數據，指出內部人士已經在能源、科技、銀行、工業和生物技術等週期性領域進行了大量買入。

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