焦點股》信紘科：營收亮眼 股價逆勢

（信紘科提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體廠務系統信紘科（6667）2月營收表現亮眼，達5.12億元，月增40.4％、年增214.1％，帶動今股價逆勢上漲，以193元開出，盤中最高達205元，較昨大漲16.5元，漲幅逾8％，截至10點半，股價暫報200元、漲幅近6%，成交量超過2500張。

信紘科昨公布去年財報，稅後淨利4.4億元、年增35.9％，每股稅後盈餘（EPS）達9.69元、年增35.1％，全年獲利繳出歷年新高佳績。董事會通過擬配發每股8.55元現金股利，配發率達88％，現金股息配發金額創歷年新高，以昨收盤價188.5元計算，現金殖利率約為4.5％。

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信紘科並公告2月合併營收為5.12億元，較1月營收3.65億元成長40.4％，也較去年同期的1.63億元成長214.1％。1至2月營收達8.78億元，較去年同期3.98億元成長120.7％。

信紘科表示，半導體客戶積極擴廠，尤其是半導體供應鏈轉移帶動的建廠需求，加上台灣內需公共建設暢旺，推升信紘科旗下業務量維持高檔。近年來，公司業務重心轉向提供一站式（turnkey）的綠色製程建廠解決方案，客戶需求促使接單量穩步攀升，推動今年前2月的營收表現呈現年增的亮眼成績。

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