晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》信紘科：營收亮眼 股價逆勢

2025/03/11 11:05

（信紘科提供）（信紘科提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體廠務系統信紘科（6667）2月營收表現亮眼，達5.12億元，月增40.4％、年增214.1％，帶動今股價逆勢上漲，以193元開出，盤中最高達205元，較昨大漲16.5元，漲幅逾8％，截至10點半，股價暫報200元、漲幅近6%，成交量超過2500張。

信紘科昨公布去年財報，稅後淨利4.4億元、年增35.9％，每股稅後盈餘（EPS）達9.69元、年增35.1％，全年獲利繳出歷年新高佳績。董事會通過擬配發每股8.55元現金股利，配發率達88％，現金股息配發金額創歷年新高，以昨收盤價188.5元計算，現金殖利率約為4.5％。

信紘科並公告2月合併營收為5.12億元，較1月營收3.65億元成長40.4％，也較去年同期的1.63億元成長214.1％。1至2月營收達8.78億元，較去年同期3.98億元成長120.7％。

信紘科表示，半導體客戶積極擴廠，尤其是半導體供應鏈轉移帶動的建廠需求，加上台灣內需公共建設暢旺，推升信紘科旗下業務量維持高檔。近年來，公司業務重心轉向提供一站式（turnkey）的綠色製程建廠解決方案，客戶需求促使接單量穩步攀升，推動今年前2月的營收表現呈現年增的亮眼成績。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財