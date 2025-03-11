風光出席川普就職典禮後 馬斯克等5大富豪身價蒸發近7兆

特斯拉執行長馬斯克、Meta執行長暨臉書創辦人祖克柏、亞馬遜創辦人貝佐斯等人參加美國總統川普就職典禮。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普1月20日就職典禮，全球頂尖富豪雲集，不過在參加川普就職典禮後，包含特斯拉執行長馬斯克在內5大富豪已經因股市重挫，身價蒸發近2100億美元（約新台幣6.92兆）。

綜合外媒報導，特斯拉執行長馬斯克、Meta執行長暨臉書創辦人祖克柏格、亞馬遜創辦人貝佐斯、路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特（Bernard Arnault）、Google母公司Alphabet聯合創辦人布林（Sergey Brin）等5大富豪，在美國總統川普就職典禮後，至今身價蒸發了2090億美元。

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報導指出，去年11月川普當選後，股市大幅上漲，參加就職典禮並圍繞在川普身邊的這五位富豪的財產也隨之大幅增加，但在1月20日美國總統川普就職後短短7週就出現了逆轉。

馬斯克在去年12月17日身價達到4860億美元（約新台幣15.97兆）高峰，不過隨著歐洲市場銷售下滑和中國市場萎縮等因素，股價暴跌，所有漲幅已全數回吐，蒸發1450億美元（約新台幣4.76兆）；亞馬遜在川普就職點以後，股價已下跌15%，貝佐斯身價暴跌310億美元（約新台幣1.01兆）。

目前仍持有Google 6%股份的布林，Alphabet股價下跌逾7%；Meta股價從1月中旬到2月中旬上漲了19%，但自此以後，漲幅全數回吐，祖克柏格身價也蒸發80億美元（約新台幣２2630.4億元）。

川普好友阿諾特的路易威登集團從大選結束到1月底漲逾20%，但此後漲幅幾乎全吐回，財富縮水50億美元（約新台幣1644億元），有分析師指出，如果對歐洲奢侈品徵收10-20％的關稅，預計將加劇本已陷入的困境。

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