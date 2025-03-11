川普效應拖垮幣市，比特幣跌破7.7萬美元關卡。（示意圖，歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）不排除關稅恐導致經濟衰退，引爆市場恐慌情緒，美股昨（10日）慘遭血洗，比特幣（Bitcoin）也遭殃，一度跌破7.7萬美元（約新台幣253.5萬元）關卡。

綜合媒體報導，美國總統川普引發關稅戰後，週日（9日）指稱不排除有經濟衰退的可能，美股隨即在10日狂瀉不止，那斯達克指數慘跌4％、費城半導體指數重摔4.85％、標普500指數大跌2.69％。

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美股重挫引發幣市崩盤，比特幣今（11日）稍早一度跌破7.7萬美元，最低觸及76867.23美元（約新台幣253.1萬元），以太幣（Ether）也同樣重挫，一度跌破1800美元（約新台幣5.9萬）關卡，最低觸及1789.8美元（約新台幣5.89萬）。

截至台北時間11日上午10點27分左右，比特幣價格暫報79436.58美元，24小時內跌幅3.45%；以太幣價格暫報1868.65美元，24小時內跌幅9.25%

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