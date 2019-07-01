關稅風險引搶運 美國2月貨櫃進口逼近新高

美國2月貨櫃進口量年增4.7％，逼近歷史新高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國調查公司笛卡爾數據（Descartes）週一（10日）表示，美國2月貨櫃進口量年增4.7％，但隨著美國與中國和其他主要貿易夥伴的貿易戰加劇，未來幾個月進口可能會降溫。

《路透》報導，笛卡爾數據表示，2月美國港口吞吐量超過220萬個20呎櫃（TEU），創下同期次高，主要由中國貨物吞吐量成長7.9％所推動。

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受到強勁的消費支出，以及對中國、墨西哥和加拿大徵收關稅之前，貿易商提前購買零件和其他商品的推動，去年強勁的進口量延續到2025年。對中國徵收的關稅也對海運造成重大影響，因為多數貨物都是由貨輪運往美國。來自墨加的貨物則通常透過貨車或火車進入美國。

笛卡爾數據產業戰略總監伍德（Jackson Wood）表示，在與多個國家的貿易緊張局勢不斷升級的情況下，美國新的、潛在的關稅變化顯然使全球貿易環境變得更具有挑戰性。

美國總統川普上（2）月對中國商品加徵10％的關稅，本（3）月將稅率翻倍至20％。來自中國的數據顯示，由於美國投入減少，加上中國工廠因農曆新年假期停工，中國出口在1月到2月期間意外失去動力。

作為回應川普政策的報復，中國自3月10日起，對部份美國進口商品加徵10-15％的關稅，並針對美國的關稅措施，向世界貿易組織（WTO）提出抗議。

與此同時，川普計劃繼續降全球各國發動貿易戰。川普在上週對國會的演說中表示，將於4月2日實施進一步的關稅，包括多項對等關稅，以及旨在平衡多年貿易不平衡的非關稅行動。

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