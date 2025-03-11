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川普1句話引爆殺機！高盛驚揭美股雪崩10大關鍵

2025/03/11 11:47

美股週一（10日）大跳水，創川普1月20日上任以來「最慘1天」。（彭博）美股週一（10日）大跳水，創川普1月20日上任以來「最慘1天」。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）9日表示，美國經濟可能正經歷「過渡期」，不排除美國經濟可能陷入衰退，美股週一（10日）大跳水，創川普1月20日上任以來「最慘1天」，對此知名投行高盛（Goldman Sachs）發布最新報告，列出導致本次市場大幅波動的10大主因。

美國股市迎「黑色星期一」，週一4大指數全面重挫，其中那斯達克指數狂瀉4%，創下2022年9月以來最大跌幅，費城半導體指數更暴跌4.85%。

《華爾街日報》報導，知名投行高盛（Goldman Sachs）發布最新報告，列出導致本次市場大幅波動10大主因，其中包括經濟衰退憂慮、關稅問題與技術面疲弱等因素。

1. 經濟成長擔憂（Growth Concerns）：近期非農就業報告與ISM製造業指數低迷，加劇市場對經濟衰退的擔憂。

2.關稅政策與AI泡沫降溫（Tariff Fatigue & AI Repricing）：持續的貿易緊張局勢令投資者感到疲憊，而人工智慧（AI）題材經過去年狂熱後，開始遭遇重新評估。

3. 全球市場複雜性（Global Complexity）：德、法國債券殖利率創新高；中國市場表現強勁，阿里巴巴、京東等公司股價上揚。

4. 技術面疲弱（Technicals Weak）：標普500指數跌破200日移動均線，大部分龍頭科技股進入技術性超賣區間。

5. 系統性拋售（Systematic Supply）：趨勢跟蹤基金（CTAs）過去一週拋售近600億美元的美股部位，其中約300億美元與標普500相關。

6. 槓桿部位過高（Positioning Elevated）：對沖基金的槓桿比率達到過去1年最高點，增加市場脆弱性。

7. 市場流動性枯竭（Liquidity Challenges）：市場流動性降至新低，影響交易穩定性。

8. 長期投資者降低風險敞口（Long-Only Risk Reduction）：長期投資者資金從醫療、公用事業與半導體等相對強勢產業撤離。

9. 消費者信心下降（Consumer Woes）：零售與郵輪產業遭遇困境，Abercrombie & Fitch、Foot Locker、維多利亞的秘密等零售商都陷入困境。

10.季節性因素不利（Poor Seasonality）：歷史數據顯示，市場可能要等到 3月14日 才有機會出現明顯反彈。

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