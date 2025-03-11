動手指助災民！311地震14週年 今天在日本雅虎搜尋「3.11」就幫你捐錢

日本311大地震週二（11日）滿14週年，日本雅虎舉辦了「Search For 3.11」活動幫助災民。（圖擷取自https://www.search311.jp/）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本311大地震週二（11日）滿14週年，日本雅虎（Yahoo! JAPAN）每年都會辦理「Search For 3.11」活動，今年持續舉辦，只要使用者在3月11日當天，到日本雅虎或LINE搜尋「3.11」關鍵字，母公司「LY Corporation」就會捐出10日圓（約新台幣2.24元），給東日本大震災和能登半島地震、豪雨的災區支援團體。

截至日本時間週二23點59分（台灣時間週二22點59分）這段時間內，透過日本雅虎網站或日本「LINE」新聞標籤頁，搜尋「3.11」關鍵字，每有1人搜尋，該公司就會捐出10日圓，給5個與位於日本東北和能登半島相關的災區支援團體、基金和組織。

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LY Corporation指出，該公司正推動支援東日本大震災及能登半島地震、豪雨災區的活動，致力於防止震災記憶淡化，以及促進未來的防災行動，這包含如何使用智慧型手機進行避難行動的內容，以及專門設立的募款頁面，該捐款活動也是該企劃的一環。

根據活動頁面，截至台灣時間上午9點57分，已有超過383萬名使用者搜尋「3.11」，意味著捐款金額超過3830萬日圓（約870萬元新台幣）。

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