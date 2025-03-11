史上第8大跌點！台積電大跌35元 指數跌690點摜破22000點

史上第8大跌點！台積電大跌33元，指數跌690點摜破22000點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國川普政府關稅政策的不確定性，投資人擔憂美國經濟可能陷入衰退，美股4大指數重挫，費半與那指狂瀉逾4%，台積電ADR下跌3.64%，受此衝擊，台股週二開盤在台積電跌29元，以969元開出，指數跳空下殺333.09點，以22126.06點開出，在電金傳齊殺下，指數開低走低，隨著台積電跌勢擴大，早盤觸及963元，跌35元，指數大跌逾690點，創史上第8大跌點，觸及21769點，失守22000點。

在台積電領殺下，盤面一片慘綠，尤其是電子股，在台積電領股下，力旺、創意、世芯-KY等高價股跌勢都在4%以上，聯發科也跌逾3.5%，至於廣達、台光電、台達電等AI股也全面下挫。

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美股4大指數週一全面重挫，標普500指數大跌2.69%，創下自去年12月18日以來單日最大跌幅；科技股佔比較高的那斯達克指數則是狂瀉4%，創下2022年9月以來單日最大跌幅。道瓊指數大跌2.08%，收在41911.71點，是去年川普當選第二任總統後最低。被稱為華爾街恐慌指數的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）上漲至27.86點，漲幅多達19.21%，創下去年8月以來新高。

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