日產董事會今開會 討論新社長人選

日產董事會今（11日）將開會，討論公司執行長內田誠（Makoto Uchida，見圖）的潛在繼任者。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，日產汽車（Nissan）董事會將於週二（11日）召開會議，討論公司社長內田誠（Makoto Uchida）的潛在繼任者。

鑒於公司盈利狀況慘澹，加上與本田汽車（Honda）的合併案破局，日產汽車先前傳出正在制定更換社長內田誠的計劃。

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現最新報導指出，日產汽車董事會將於3月11日召開會議，討論內田誠的潛在繼任者。知情人士表示，內田誠的社長職位已變得難以維持，不過目前尚不確定內田誠是否會立即離職。

另根據消息人士指出，日產董事會考慮3名公司外籍高階主管接任內田誠社長職務，分別為公司財務長帕潘 （Jeremie Papin）、公司績效長卡地亞 （Guillaume Cartier）和公司規劃長埃斯皮諾薩 （Ivan Espinosa）。

截至台北時間早上9點35分左右，日產股價暫報432日圓，跌幅0.35%。

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