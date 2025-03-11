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經濟衰退來臨前該怎麼辦？理財專家：做這5件事

2025/03/11 12:18

市場對美國經濟衰退的預期升溫，甚至有部分預測認為，經濟可能進入「停滯性通膨」，使美股主要指數近期重挫。（彭博）市場對美國經濟衰退的預期升溫，甚至有部分預測認為，經濟可能進入「停滯性通膨」，使美股主要指數近期重挫。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場對美國經濟衰退的預期升溫，甚至有部分預測認為，經濟可能進入「停滯性通膨」，使美股主要指數近期重挫，那斯達克100指數自去年12月以來已累計下跌超過10%，在上週就落入修正區間。對此，專家建議投資人應採取 5 項行動，為可能到來的經濟衰退做好準備。

《商業內幕》（Business Insider）報導，首個行動就是「不要恐慌」，投資人不要衝動行事，或因情緒影響而做出可能改變生活的決定。博文財富管理集團（Bolvin Wealth Management Group）總裁博文（ Gina Bolvin） 表示，由於 GDP 數據是回顧性的，因此經濟可能在我們正式得知衰退發生前就已經開始復甦，從投資的角度來看，長期投資者應該持續購買資產，以利用價格下跌帶來的機會。

最重要的是，如果投資人投資的目標，是為了退休等長期目標，那麼千萬不要因市場下跌而恐慌性拋售。因為儘管股市會出現下跌，但長期走勢一直是持續向上的。

再來，是「建立緊急預備金」。財務顧問公司「EP Wealth Advisors」的財務規劃副總監潘齊拉（Brett Panziera）指出，建立並維持一筆現金儲備相當重要，這筆錢應該足以支付你的必要支出，以防你失去工作。如果沒有足夠的緊急預備金，你可能會在股價低點賣出股票來支付開銷，導致不必要的損失。

潘齊拉建議，就算沒有考慮到經濟衰退，仍應該準備至少6個月的生活費做為現金儲備，如果你已經退休，且沒有工作收入支撐你的開銷，這筆預備金應該足夠支撐2到3年。他說：當市場下跌時，投資需要時間來恢復，這可能需要數年時間。

第3個行動是「檢視你的預算」，了解每個月的開銷非常重要。潘齊拉指出，對於應對突如其來的失業風險，搞清楚哪些支出可以減少，是非常重要的事情。他建議可以把支出分為「必要」與「非必要」類別，能夠幫助找出如果收入中斷時，可以刪減的開支項目。「仔細檢視預算可能不會是件愉快的事情，但它卻是非常重要的一步。」

第4個行動是「提升技能，讓工作不受經濟衰退的影響」。FBB Capital Partners 投資組合經理卡拉漢（Martha Callahan）表示，在經濟壓力時期，繼續投資於自己的職業生涯非常重要。學習並精進與工作相關的新技能，可以提高你求職時的競爭力，減少受通膨影響的風險。

卡拉漢表示，隨著時間推移，薪資通常會上升，而如果你的技能需求度高，你的薪資增長機會就更大，甚至能超越通膨，「在你的領域成為專家，也能讓你成為公司最後才會考慮裁員的人選之一。」

最後的行動是「優先還清債務」，如果你擔心經濟放緩，卡拉漢建議優先償還債務，因為如果你因收入中斷而無法按時還款，債務可能會迅速增加。財務規劃師則是建議，應該優先償還利率最高的債務，「從投資的角度來看，償還債務的效果，等同於獲得與該債務利率相同的報酬，舉例來說，如果你的信用卡利率為 18%，那麼償還這筆債務，相當於獲得 18% 的投資報酬率。」

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