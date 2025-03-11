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黃金面臨賣壓出籠 專家曝「挑戰歷史高點」條件

2025/03/11 08:49

週一（10日）黃金價格走低。（路透資料照）週一（10日）黃金價格走低。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（10日）黃金價格走低，投資人獲利了結，抵消了地緣政治不確定性帶來的避險需求支撐，市場焦點轉向美國通膨數據，但專家認為，貿易戰的不確定性及全球經濟衰退風險，以及近日的美國通膨數據公布，對黃金而言都是利多因素，可能再次挑戰歷史高點。

現貨黃金現貨黃金價格現貨黃金下跌0.75%，報每盎司2892.1美元；12月交割的黃金期貨價格下跌0.5%，報每盎司2899.40美元。

Kitco Metals高級市場分析師威克夫（Jim Wyckoff）表示：「黃金價格小幅回落，主要因為部分獲利了結以及股市疲軟。不過之後可能會出現一些避險買盤。」

美股主指下跌，因市場擔憂貿易報復性關稅可能影響全球最大經濟體的前景。上週川普對來自墨西哥和加拿大的進口商品徵收25%新關稅，並對中國商品加徵新關稅。但兩天後，他宣布豁免部分來自墨西哥和加拿大的進口商品，期限為1個月。

威克夫說：「貿易戰的不確定性及全球經濟衰退風險，對黃金而言都是利多因素，黃金可能再次挑戰歷史高點。此外，若數據表現弱於預期，將有利於金價。」目前投資人關注美國將於週三公布的消費者物價指數（CPI），以及週四公布的生產者物價指數（PPI）。

次外Fed主席鮑爾（Jerome Powell）日前表示，川普政府的關稅政策是否會引發通膨，仍有待觀察。

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