歐盟警告：美國擁抱加密資產 恐影響歐洲金融穩定

歐元區官員警告，美國政策轉向改為擁抱加密貨幣，恐影響歐洲貨幣主權、金融穩定。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟官員表示，歐元集團主席杜諾荷（Paschal Donoho）擔心美國新政府政策轉向，改為擁抱加密貨幣的趨勢，可能會影響歐元區的貨幣主權和金融穩定。

《路透》報導，美國總統川普（Donald Trump）自競選以來，大力支持加密貨幣發展，上週簽署1項行政命令，利用政府已經擁有的代幣，建立加密貨幣戰略儲備，這與上屆政府的政策出現明顯的轉變。

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歐元集團主席杜諾荷在與各國財長討論美國加密貨幣發展情況後，在記者會上表示，其他司法管轄區的政策發展可能會對歐洲產生重要影響。這些討論從根本上與歐洲自身的自主權及貨幣的彈性息息相關，並補充，歐洲央行（ECB）創建數位歐元對於保持領先地位來說相當重要。

自社群平台臉書（Facebook）宣佈推出自己的數位貨幣Libra後，歐洲央行自2020年以來一直致力於創建數位歐元。臉書在當時的計劃引發了美國和歐洲監管機構的擔憂。

Libra計劃後來更名為Diem，並在2022年初失敗，歐元區救助基金歐洲穩定機制負責人葛梅格納（Pierre Gramegna）表示，美國對加密貨幣的接受度擴大，可能會刺激大型科技公司再次推出自己的支付系統，這次討論凸顯出「歐洲主權也岌岌可危」。

葛梅格納指出，與過去相比，美國在這方面的立場出現了變化美國政府對於加密貨幣，尤其是以美元計價的穩定幣持正面態度，這可能會引發歐洲的某些擔憂，擔心這可能會重新點燃外國和美國科技巨頭推出基於美元計價穩定幣的大眾支付解決方案計劃。並補充，這一計劃如果成功，可能會影響歐元區的貨幣主權和金融穩定。

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