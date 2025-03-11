晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

路透：川普擬在五角大廈土地 提煉礦物以提升產量

2025/03/11 08:54

知情人士表示，美總統川普計劃在五角大廈軍事基地建關鍵金屬精煉設施。（美聯社資料照）知情人士表示，美總統川普計劃在五角大廈軍事基地建關鍵金屬精煉設施。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2名資深政府官員表示，美國總統川普（Donald Trump）計劃在五角大廈軍事基地建金屬精煉設施，作為提高美國關鍵礦物產量，以及抵銷中國對相關產業控制計劃的一部份。

《路透》報導，川普上週向美國會表示，自己將採取「歷史性的行動」，大幅擴大美國關鍵礦產和稀土的生產，川普最快可能在週三簽署行政命令採取行動。據知情人士稱，作為行政命令的一部份，五角大廈將與其他聯邦機構合作，在基地安裝處理設施。

使用軍事基地進行加工，將凸顯川普對國安關鍵礦物的重視，目前美國軍方使用的戰機、潛艦、子彈和其他武器多半都使用北京加工的礦物所製造。

知情人士表示，川普也計劃任命1名關鍵礦物主管，類似於前幾屆總統為了協調華府對其他領域的關注，而採取的措施。知情人士補充，相關計劃仍在討論中，在川普正式簽署命令之前都有可能出現變動。

知情人士透露，部份川普政府官員對一些初步跡象感到擔憂，即中國可能會限制關鍵礦產出口，作為對川普關稅的報復或其他原因。

針對報導，美國國家安全委員會沒有置評。

五角大廈控制約3000萬英畝的土地，這項計劃將確保當局有足夠的土地用於建造煉油設施，同時也能避免在當地設去引發爭議。這也可以避免額外購買土地，並避免使用其他聯邦部門控制的土地。

這項優先考量金屬加工，而不是徹底改革美國礦山許可的計劃，恐引發美國礦業公司的不滿，但卻可以解決製造商長期以來的擔憂，即中國過度控制全球金屬加工產業。據報，在美國地質調查局認定的50種關鍵礦產中，中國是其中30種的全球最大生產國。

知情人士提到，在這項行政命令中，川普並不打算建立類似於戰備儲油的關鍵礦產儲備，而這項措施是政府和礦業部份人士所尋求的。中國儲存了一些關鍵礦產，包括鈷，這種金屬用於飛彈、航空零件、通訊磁鐵以及雷達等，美國政府去年考慮儲存這種金屬。

據報導，川普也不打算制定「購買美國貨」的規範，下令五角大廈或其他美國機構要求供應商只能使用美國礦產，小型礦商認為，這是抵銷中國市場操縱必須的行動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財