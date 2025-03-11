路透：川普擬在五角大廈土地 提煉礦物以提升產量

知情人士表示，美總統川普計劃在五角大廈軍事基地建關鍵金屬精煉設施。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2名資深政府官員表示，美國總統川普（Donald Trump）計劃在五角大廈軍事基地建金屬精煉設施，作為提高美國關鍵礦物產量，以及抵銷中國對相關產業控制計劃的一部份。

《路透》報導，川普上週向美國會表示，自己將採取「歷史性的行動」，大幅擴大美國關鍵礦產和稀土的生產，川普最快可能在週三簽署行政命令採取行動。據知情人士稱，作為行政命令的一部份，五角大廈將與其他聯邦機構合作，在基地安裝處理設施。

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使用軍事基地進行加工，將凸顯川普對國安關鍵礦物的重視，目前美國軍方使用的戰機、潛艦、子彈和其他武器多半都使用北京加工的礦物所製造。

知情人士表示，川普也計劃任命1名關鍵礦物主管，類似於前幾屆總統為了協調華府對其他領域的關注，而採取的措施。知情人士補充，相關計劃仍在討論中，在川普正式簽署命令之前都有可能出現變動。

知情人士透露，部份川普政府官員對一些初步跡象感到擔憂，即中國可能會限制關鍵礦產出口，作為對川普關稅的報復或其他原因。

針對報導，美國國家安全委員會沒有置評。

五角大廈控制約3000萬英畝的土地，這項計劃將確保當局有足夠的土地用於建造煉油設施，同時也能避免在當地設去引發爭議。這也可以避免額外購買土地，並避免使用其他聯邦部門控制的土地。

這項優先考量金屬加工，而不是徹底改革美國礦山許可的計劃，恐引發美國礦業公司的不滿，但卻可以解決製造商長期以來的擔憂，即中國過度控制全球金屬加工產業。據報，在美國地質調查局認定的50種關鍵礦產中，中國是其中30種的全球最大生產國。

知情人士提到，在這項行政命令中，川普並不打算建立類似於戰備儲油的關鍵礦產儲備，而這項措施是政府和礦業部份人士所尋求的。中國儲存了一些關鍵礦產，包括鈷，這種金屬用於飛彈、航空零件、通訊磁鐵以及雷達等，美國政府去年考慮儲存這種金屬。

據報導，川普也不打算制定「購買美國貨」的規範，下令五角大廈或其他美國機構要求供應商只能使用美國礦產，小型礦商認為，這是抵銷中國市場操縱必須的行動。

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