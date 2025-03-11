美股崩慘了！外媒「1數據」驚曝2009年以來最慘

自美國總統川普上任以來，美國股市一直處於瘋狂的波動之中。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自美國總統川普上任以來，美國股市一直處於瘋狂的波動之中，而《Market Watch》報導，在他任期的頭50天中，金融市場的波動更進一步加劇，而根據1份數據顯示，美股正迎自2009年（當時美國總統歐巴馬在全球金融危機中就任），以來總統任期前50天漲跌幅的最低水準。

《Market Watch》報導，Glenmede認為，市場波動可能會持續，直到川普的關稅政策更加明朗。

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歷史表明，在歷任美國總統任期的前50天內美股基本會走跌。但數據顯示，週一美國股市，創下自2009年（當時美國總統歐巴馬在全球金融危機中就任）以來總統任期前50天漲跌幅的最低水準。

根據報導，自1月20以來，標普500指數下跌約6%、那斯達克指數下跌約11%、道瓊工業指數約跌3.5%。

反觀川普2017年首次擔任總統的頭50天裡，標準普爾500指數上漲了4.8%，那斯達克指數上漲了5.8%，道瓊指數上漲了5.9%。

自1953年以來，標準普爾500指數在此期間的平均報酬率為負0.4%，而那斯達克指數在50天內平均下跌3.1%，另外道瓊市場數據顯示，自1953年總統就職以來，道瓊指數的50天內平均上漲0.5%。

2025年初，股市走勢起伏不定，「恐慌指數」VIX今年迄今已飆升逾53%，週一早上交易價格為26.66，創去年12月18日以來最高。一般而言，VIX低於20代表金融市場的風險環境較低，而高於20則表示波動性較高。

這種擔憂並非憑空而來，近期數據顯示美國經濟可能正在萎縮，亞特蘭大聯邦儲備銀行的GDPNow模型上週估計，2025年第1季美國經濟將以2.8%的年化率萎縮。

川普過去1個月加劇與美國主要貿易夥伴之間的關稅緊張局勢，引發人們對一系列產品價格上漲的擔憂，這將給仍在努力應對通膨的美國消費者和企業帶來更多財務壓力，投資人也對全球各地即將爆發的貿易戰感到擔憂。

因此，華爾街樂觀前景在2025年初已基本消退，在對通膨可能復甦和經濟成長停滯的擔憂加劇的情況下，一些投資人的投資組合開始著重防禦類股。

去年川普贏得總統大選後，華爾街的希望很高，投資人主要關注減稅和放鬆管制等促進成長的政策將如何提振全球最大經濟體的前景。但迄今為止，這些方面的具體政策還未出台，而川普的關稅政策卻佔據了焦點。

種種不確定性，使得標準普爾500指數上週抹去大選後的所有漲幅，而那斯達克指數上週陷入修正區。Glenmede投資策略師Jason Pride和Michael Reynolds表示：「市場繼續對貿易政策保持敏感，因為對於即將實施的關稅的規模和範圍仍然存在很大的不確定性。」

策略師提到：「關稅將維持多久也是同樣重要的議題，這些措施是為了獲得讓步而採取的暫時措施，還是美國貿易政策的新的永久措施？在這些關鍵問題得到更清晰的答案之前，市場波動可能會持續下去。」

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