美國新關稅「點火人」? 外媒揭 : 「他」與川普一樣狂熱

美國商務部長盧特尼克與川普一樣，對貿易保護主義出滿熱情。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統的新關稅攪動全球貿易和股市，美國商務部長盧特尼克 （Howard Lutnick）的名字也越來越頻繁出現，在具體的關稅談判和交涉中站在第一線。外媒指出，在川普新關稅政策裡，盧特尼克持續與外國領導人在不斷變化的貿易議程上進行了緊張的通話，在川普新關稅裡佔據重要位置。

對於盧特尼克是不是川普新關稅的「點火人」，還是僅單純的「喉舌」，曾在川普第一任期擔任高級經濟顧問的經濟學家摩爾（Steve Moore）表示，盧特尼克似乎是在附和川普言論，但有時他會在聲明上「引導」川普，因此很難界定他是政策推動者，還是政策表達者。

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根據統計，上週盧特尼克至少8次透過電視訪談，解釋川普關稅政策。據報導，川普幕僚透露，川普信任這位來自曼哈頓的老友，兩人時常形影不離。知情人士也表示，在川普授意下，盧特尼克宣稱自己是總統貿易議程的首席談判代表，成為川普貿易政策的「公眾形象代言人」。

《CBC》表示，在盧特尼克擔任商務部長之前，他已是川普關稅計劃「直言不諱」的支持者，同時也是川普核心圈的成員，擔任其過渡團隊的聯合主席。《華爾街日報》也指出，早在其擔任川普總統過渡團隊人事協調員期間，盧特尼克就曾對關稅議題產生濃厚興趣。

據報導，2024年12月盧特尼克被川普提名為商務部長後不久，即會見了「繁榮美國聯盟」貿易律師貝努瓦（Charles Benoit）。這個由美國企業和工會組成的低調聯盟，已成為影響川普政府貿易議程最重要的外部團體之一。

當時貝努瓦準備向盧特尼克推銷積極的貿易議程，推行比川普總統第一任期內更高、更廣泛的關稅，並使用關稅收入來取代部分所得稅。貝努瓦發現，對於盧特尼克不需要任何說服，因為他已經完全贊同貿易保護主義議程的每一項內容。

貝努瓦稱，川普的其他官員也開始接受保護主義議程，但除了盧特尼克，沒有人像川普那樣「充滿熱情」。

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