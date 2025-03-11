退休族如何打造被動收入？專家教「一招」應對

對於退休人士來說，由於少了薪資收入，因此在財務規劃上必須謹慎，以免陷入困境。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕對於退休人士來說，由於少了薪資收入，因此在財務規劃上必須謹慎，以免陷入困境，投資專家指出，以股息收益為核心的投資組合，能夠降低退休期間資產耗盡的風險，而且與經營房地產出租相比，領取股息幾乎不需要花費額外心力，認為就被動收入而言，領股息幾乎是最接近真正的「被動收入」。

《CNBC》報導，退休族的資金來源，主要來自個人儲蓄或某種形式的被動收入，前者通常涉及逐步提取退休投資組合中的資金，後者則有各種方式，像是經營到房地產出租，或聯盟式行銷等。

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理財平台Simply Safe Dividends 的創辦人博林格（Brian Bollinger），這時候，以股息收益為核心的投資組合，在這方面可能是救星，依靠股票的股息收入，而不是靠賣掉股票獲利，能夠降低退休期間資產耗盡的風險。

報導指出，投資界有所謂的「4%法則」，每年提領退休金投資組合的4%，就不必擔心在30年內用完資金。這個規則是假設，市場整體呈現上升趨勢，因此能夠支撐你的投資組合價值，所以同時可讓你逐步從中提取資金。但這個最大的問題在於「時機」。

如果你剛退休，市場卻出現大幅下跌，代表你需要賣出比原先計畫還要來得多的投資，來支付日常支出，這對導致你的投資組合縮水、資產減少，在退休規劃領域，這種情況被稱為「報酬順序風險」（Sequence of Return Risk）。

簡單來說，如果你依賴賣掉投資組合來維持生活，而市場又在退休初期陷入低迷，那麼你資金耗盡的風險將大幅增加。

解決這風險的一種方法是，建立一個以股息收入為核心的退休投資組合，而非依賴提取資產。如果你需要從退休投資組合中提取4%作為生活費，理論上可以打造一個股息收益率約為4%的投資組合，但前提是，你必須選擇的財務穩健、擁有穩定或持續提高股息紀錄的公司。

博林格表示：「這種方式讓你不必再擔心市場漲跌，不必一直盯著標普500的走勢，也不需要糾結『現在股價跌了，我應該賣嗎？』」。

但和所有投資策略一樣，以股息為主的投資也伴隨著一定的風險。因為股息殖利率較高的股票，往往具有較高的不確定性，因為公司必須投入更多資金來支付股息。如果所投資的公司大幅削減或取消股息，不僅你的收入會受到影響，股價也可能下跌，導致雙重損失。

博林格說：「關鍵是找到那些能夠持續支付安全且穩步成長股息的公司。」、「只要這在你的退休生涯中持續有效，那麼這將是一項非常理想的退休收入策略。」

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