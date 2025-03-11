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黑色星期一血洗美股 !「恐慌指數」VIX警鈴大響、飆升至29.56

2025/03/11 09:19

「黑色星期一」血洗美股，「恐慌指數」VIX飆升近30。（法新社）「黑色星期一」血洗美股，「恐慌指數」VIX飆升近30。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國經濟恐面臨衰退，加上對外貿易戰的升溫、聯邦政府停擺的風險、日本升息預期等因素，推升市場情緒惡化，美國昨（10日）遭逢「黑色星期一」，美國三大指數全數下跌，「恐慌指數」VIX最高攀至29.56。

《彭博》指出，「恐慌指數」VIX飆升，主要美國總統川普表示，美國經濟面臨「過渡期」，加速了美股拋售潮。

在過去一年半美國股市緩慢上漲的過程中，VIX指數偶爾會突破20，但昨日紐約時間下午3點剛過，VIX指數已達到29.56，衡量VIX期權波動性的VIX 指數也大幅飆升，這是自去年8月以來，首次逼近30。

《巴隆週刊》報導，川普在3月初實施對加拿大和墨西哥徵收關稅的計劃後，「恐慌指數」VIX曾一度飆升，當時追蹤標準普爾 500選擇權合約並以股票代碼VIX進行交易的芝加哥選擇權交易所波動率曾到23.05。

《巴隆週刊》指出，「恐慌指數」VIX超過20，代表波動性已相對較高。

選擇權平台SpotGamma創辦人柯丘巴（Brent Kochuba）表示，在短期內，股市正面臨下行壓力，隨著期權到期，對沖資金將被全部消滅。

柯丘巴指出，標準普爾500指數中，目前在5500點以下的看跌部位非常少，這可能會緩解一些市場賣壓壓力。

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