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美媒揭 :川普用經濟衰退管理國債 解決9.2兆美元挑戰

2025/03/11 14:40

美國政府今年面臨9.2兆美元的債務到期挑戰。（法新社）美國政府今年面臨9.2兆美元的債務到期挑戰。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國龐大的國債已膨脹至36.2兆美元（約新台幣1186兆元），川普政府正面臨9.2兆美元（約新台幣303兆元）債務到期的挑戰，但利率上升將增加額外的財政壓力，川普政府正想辦法管理高額債務。

美媒報導，川普政府在2025年初上任，直接面臨超過9兆美元的債務將在今年底到期或是再融資，佔美國總債務比例達25.4%，幾乎佔美國GDP的31.05%。

根據金融評論平台The Kobeissi Letter在2月4日分享的數據顯示，2025年將到期的9.2兆美元債務，是聯邦總收入5.03兆美元（約新台幣165兆元）的近2倍；其中約70%、約6.5兆美元將在今年1月至6月之間到期，對債券市場造成巨大壓力。

由於這些債務借款利率明顯較低，以目前美國公債平均利率為3.2%來看，是自2010年以來的最高水準，顯示當前收益率續期債務成本將會非常高昂。

據報導，目前美國國債總額高達36兆美元，彌補赤字的成本很高。嚴重的是，美國公債平均利率已飆升至3.2%，創15年來新高，令人十分擔憂。

聯準會的利率一直在上升。這樣一來，赤字的平均利息可能會增加約1個百分點。更重要的是，今年上半年，高達70%的到期債務必須再融資。

外媒指出，經濟衰退是一場災難，但從某種程度上來說，透過降低借貸成本，這是解決美國政府9.2兆美元債務問題的辦法。歷史記錄顯示，自1980年代以來，每次美國經濟衰退都是在聯邦基金利率達到高峰之後發生的。當經濟成長停滯時，聯準會就會「刺激」經濟。這意味著，降低利率以降低資本成本並促進消費。

分析師指出，針對10年期美國公債殖利率的分析顯示，過去兩個月，該殖利率下降60個基點，對經濟潛在衰退的預期不斷上升是一個主要因素。因此，考量事情的嚴重性，美國經濟衰退是降低利率和處理債務負擔最快捷的方法。

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