美跨境卡車運費飆漲35％ 北美物流業面臨困境

川普啟動關稅之前，引發跨境卡車運輸費率飆升。（美聯）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統對加拿大和墨西哥徵收新關稅之前，往返美國的跨境卡車運輸費用先行上漲。據報導，各家公司為趕在關稅實施前完成出貨，推動跨境卡車費攀升，當中又以美加線變化最為劇烈。

根據DAT貨運與分析公司數據顯示，2月下旬美國至加拿大的乾貨廂式卡車以及冷藏卡車、貨櫃等現貨運費創下2年來新高紀錄，自去年11月大選以來，分別上漲18%和35%。

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在關稅截止日期之前，多倫多至芝加哥航線的乾貨廂式卡車載重量較上月增加了57%，顯示企業搶在最後期限前清空庫存。

DAT分析師克羅克（Dean Croke）表示，數據表明，美國邊境以北的企業主迫切希望，在關稅實施前將貨物運到美國。克羅克補充，新關稅實施恐導致製造業的不確定性，也可能會進一步抑制市場需求，從而減少卡車運輸量能。

相比之下，美墨線的貨運市場變化較為溫和。分析師指出，截至3月第一週前的1個月內，美國進口墨西哥乾貨的數量和運費僅上漲1.5%和3.5%，主要成長來自農產品需求。其中，德州邊境的拉雷多貨運量上週增加12%，冷藏貨物運輸則因農產品供應，上週成長35%。

據了解，川普總統對於加拿大商品徵收25%關稅的政策反覆無常，3月6號再表示，對加、墨兩國的關稅措施，再暫緩1個月實施。專家指出，如果新關稅長期實施，美國跨境貨運量恐進一步萎縮，部分企業甚至可能重新調整供應鏈，減少對美國市場的依賴，進而改變整個北美貨運格局。

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