川普每任職1天身價減少29億！川普媒體股價慘遭血洗跌逾5成

週一（10日）川普媒體股價爆跌逾11%，股價創就職日來最大跌幅。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，美國經濟不排除衰退，引發美股血崩，川普自身也無法倖免，週一（10日）川普媒體股價爆跌逾11%，股價創就職日來最大跌幅，在短短50天，股價已直接腰斬，市值蒸發44.24億美元（約新台幣1454.67億元），換言之，每任職1天，身價就減少29.09億元。

川普媒體股價週一收19.92美元，跌11.47%，盤後續跌3.87%。

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週一的拋售是川普媒體自1月21日以來表現最糟糕的一天，當天道瓊工業指數股票從共和黨總統就職前的購買狂潮中回落。

自此之後，該公司已遭遇連續7週下跌，在跌跌不休下，股價從就職來，已跌逾50%，市值蒸發44.24億美元（約新台幣1454.67億元），換言之，每任職1天，身價就減少29.09億元。

外媒報導，川普媒體上個月報告稱，2024年公司虧損4億美元，但收入為360萬美元。

川普媒體發言人沒有立即回應 CNBC 對週一股票走勢發表評論的請求。

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