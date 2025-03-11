晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普每任職1天身價減少29億！川普媒體股價慘遭血洗跌逾5成

2025/03/11 09:59

週一（10日）川普媒體股價爆跌逾11%，股價創就職日來最大跌幅。（路透）週一（10日）川普媒體股價爆跌逾11%，股價創就職日來最大跌幅。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，美國經濟不排除衰退，引發美股血崩，川普自身也無法倖免，週一（10日）川普媒體股價爆跌逾11%，股價創就職日來最大跌幅，在短短50天，股價已直接腰斬，市值蒸發44.24億美元（約新台幣1454.67億元），換言之，每任職1天，身價就減少29.09億元。

川普媒體股價週一收19.92美元，跌11.47%，盤後續跌3.87%。

週一的拋售是川普媒體自1月21日以來表現最糟糕的一天，當天道瓊工業指數股票從共和黨總統就職前的購買狂潮中回落。

自此之後，該公司已遭遇連續7週下跌，在跌跌不休下，股價從就職來，已跌逾50%，市值蒸發44.24億美元（約新台幣1454.67億元），換言之，每任職1天，身價就減少29.09億元。

外媒報導，川普媒體上個月報告稱，2024年公司虧損4億美元，但收入為360萬美元。

川普媒體發言人沒有立即回應 CNBC 對週一股票走勢發表評論的請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財