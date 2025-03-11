特斯拉股價重挫驚醒馬斯克 回應離開政府團隊時間

特斯拉市值蒸發逾27兆！馬斯克回應說，他正以「極大的困難」運營自己的企業。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉週一股價爆跌逾15%，創史上第7慘，市值更從高點腰斬，對此，特斯拉執行長馬斯克表示，他正以「極大的困難」運營自己的企業，並預估自己將在川普政府中再任職1年。

另馬斯克在回覆了關於特斯拉最大單日跌幅的貼文時表示，從長期來看，一切都會好起來。

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特斯拉週一（10日）股價爆跌逾15%，創4年多來最大跌幅，同時也是史上第7慘，股價更從去年12月高點來腰斬，市值蒸發8290.53億美元（約新台幣27.25兆元）。

對於股價崩跌，週一美股盤後，馬斯克表示，他正以「極大的困難」運營自己的企業。

馬斯克接受福斯商業頻道採訪，主持人Larry Kudlow提到，馬斯克擔任政府效率部（DOGE）主管後，犧牲了自己其他業務的時間，並問道：「你現在是怎麼管理其他公司的？」

馬斯克苦笑道：「非常困難。」隨後，他嘆了口氣，說道：「我現在只是想讓政府更高效，消除浪費和欺詐。目前，我們的節省已超過每天40億美元，進展其實相當不錯。」

馬斯克還透露，目前DOGE團隊已有100多名成員，未來可能擴展到200人。「除非有人阻止我們，否則我們將實現1兆美元的節省。」

馬斯克同日還表示，DOGE幾乎已經滲透至美國政府的所有部門，DOGE正從金融和科技領域招募人手，他預計將在川普政府中再任職１年。

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