特斯拉股價爆跌15%創史上第7慘！市值腰斬蒸發逾27兆（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到關稅、銷售下滑衝擊，特斯拉週一（10日）股價爆跌逾15%，創4年多來最大跌幅，同時也是史上第7慘，股價更從去年12月高點來腰斬，市值蒸發8290.53億美元（約新台幣27.25兆元）。

特斯拉在上週五連續7週下跌，創自2010年上市以來最長連續下跌，但跌勢並未停歇，週一股價在投資人瘋狂拋售下，終場股價爆跌15.43%，收222.15美元，跌幅創2020年9月以來最大跌幅。

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隨著股價連續下挫，市值也大縮水，統計自去年12月17日高點479.86美元來，股價大跌53.7%，市值蒸發8290.53億美元（約新台幣27.25兆元）。

CNBC報導，週一特斯拉股價的下跌與川普的關稅計劃的不確定性有關。加拿大和墨西哥是汽車供應商的主要市場，關稅提高以及可能引發貿易戰可能會影響生產並導致價格上漲。

美銀分析師週一在一份報告中表示，1月特斯拉在歐洲的新車銷量較去年同期暴跌約50%，部分原因是人們對該品牌的厭惡日益加劇，此外，一些潛在客戶正在等待新版本的Model Y。

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