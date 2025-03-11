7巨頭單日市值蒸發近25兆史上最大！專家這麼看並點名2大潛在贏家

7巨頭週一市值蒸發近25兆，創史上最大單日損失！（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕去年引領市場的科技股，在川普關稅政策不斷升級，及川普總統週一（10日）表示，美經濟不排除衰退衝擊下，美股慘遭血洗，7巨頭更成為重災區，1日市值就蒸發7590億美元（約新台幣24.95兆），根據道瓊數據顯示，這是該集團有記錄以來最大的單日市值損失，在遭大屠殺後，專家喊話，2兆美元（約新台幣65.76兆）的AI資本支出不會因關稅改變，點名特斯拉與微軟列為潛在大贏家。

外媒報導，7巨頭中，就跌勢來看，特斯拉跌15.43%最慘，不過，若就市值蒸發來看，蘋果損失最大，週一在股價跌4.9%，創2022年來最糟糕的1天，市值蒸發1740億美元（約新台幣5.72兆），其次是輝達，受股價下跌5.1%拖累，市值蒸發1390億美元（約新台幣4.57兆），至於跌勢最大的特斯拉，單日市值亦下降了1300億美元（約新台幣4.27兆）。

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7巨頭中，只有Microsoft和Amazon表現優於納斯達克指數，週一分別下跌 3.3%和2.4%，但鑒於這兩家公司仍然是美國最大的2家公司，市值下降仍然很大，Microsoft為980億美元（約新台幣3.22兆），Amazon為500億美元（約新台幣1.64兆）。

在週一大屠殺後，加劇了科技行業的各種擔憂，包括圍繞關稅威脅以及承諾用於人工智慧項目的不斷增加的支出預算是否可持續。

不過，Wedbush分析師丹尼爾·艾夫斯（Daniel Ives）敦促人們要有耐心，他指出，我們顯然需要穩定的川普政策，投資者需要了解遊戲規則，但這一切都將在未來幾個月內發生，我們認為這不會極大地改變未來幾年人工智慧革命的軌跡。

他進一步指出，川普的政策立場，絕不會改變即將到來的2兆美元人工智慧資本支出，並將特斯拉與微軟列為潛在大贏家。

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