美股暴跌！那指狂瀉4％ 特斯拉崩落逾15％、台積電ADR跌1％

美股10日大崩跌，四大指數全面收黑。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於美國川普政府關稅政策的不確定性，投資人擔憂美國經濟可能陷入衰退，造成美國華爾街股市10日暴跌，其中那斯達克指數狂瀉4%，創下2022年9月以來最大跌幅，費城半導體指數更暴跌4.85%。

綜合媒體報導，標普500指數大跌2.69%，創下自去年12月18日以來單日最大跌幅；科技股佔比較高的那斯達克指數則是狂瀉4%，創下2022年9月以來單日最大跌幅。道瓊指數大跌2.08%，收在41911.71點，是去年川普當選第二任總統後最低。被稱為華爾街恐慌指數的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）上漲至27.86點，漲幅多達19.21%，創下去年8月以來新高。

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特斯拉受到其執行長馬斯克（Elon Musk）爭議影響，包括領導「政府效率部」（DOGE）所引起的爭議，以及支持歐洲極右翼政黨所帶來的影響，特斯拉10日崩跌15.43%。除此之外，Google母公司Alphabet下跌4.41%，蘋果下跌4.85%，Meta下跌4.42%，輝達也重跌逾5％，台積電ADR下跌1.08%，收在168.8美元。

道瓊指數大跌890.01點或2.08%，收41911.71點。

那斯達克指數大跌727.9點或4%，收17468.32點。

標準普爾500指數大跌155.63點或2.69%，收 5614.56點。

費城半導體指數大跌224.50點或4.85%，收4288.00點。

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