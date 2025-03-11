晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美股暴跌！那指狂瀉4％ 特斯拉崩落逾15％、台積電ADR跌1％

2025/03/11 06:50

美股10日大崩跌，四大指數全面收黑。（法新社）美股10日大崩跌，四大指數全面收黑。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於美國川普政府關稅政策的不確定性，投資人擔憂美國經濟可能陷入衰退，造成美國華爾街股市10日暴跌，其中那斯達克指數狂瀉4%，創下2022年9月以來最大跌幅，費城半導體指數更暴跌4.85%。

綜合媒體報導，標普500指數大跌2.69%，創下自去年12月18日以來單日最大跌幅；科技股佔比較高的那斯達克指數則是狂瀉4%，創下2022年9月以來單日最大跌幅。道瓊指數大跌2.08%，收在41911.71點，是去年川普當選第二任總統後最低。被稱為華爾街恐慌指數的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）上漲至27.86點，漲幅多達19.21%，創下去年8月以來新高。

特斯拉受到其執行長馬斯克（Elon Musk）爭議影響，包括領導「政府效率部」（DOGE）所引起的爭議，以及支持歐洲極右翼政黨所帶來的影響，特斯拉10日崩跌15.43%。除此之外，Google母公司Alphabet下跌4.41%，蘋果下跌4.85%，Meta下跌4.42%，輝達也重跌逾5％，台積電ADR下跌1.08%，收在168.8美元。

道瓊指數大跌890.01點或2.08%，收41911.71點。

那斯達克指數大跌727.9點或4%，收17468.32點。

標準普爾500指數大跌155.63點或2.69%，收 5614.56點。

費城半導體指數大跌224.50點或4.85%，收4288.00點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財