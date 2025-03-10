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中國PC大廠聯想一動作 恐淪為「漢奸企業」

2025/03/10 23:56

中國個人電腦（PC）大廠聯想集團（Lenovo），近日宣布將在3年內把所有的PC生產線遷移到印度，但此舉恐使該公司再度背上「漢奸企業」之罵名。（彭博資料照）中國個人電腦（PC）大廠聯想集團（Lenovo），近日宣布將在3年內把所有的PC生產線遷移到印度，但此舉恐使該公司再度背上「漢奸企業」之罵名。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普宣布對中國、墨西哥進口商品各徵收20%、25%關稅，使得在中國和墨西哥均有設廠的中國個人電腦（PC）大廠聯想集團（Lenovo），近日宣布將在3年內把所有的PC生產線遷移到印度，但此舉恐使該公司再度背上「漢奸企業」之罵名。

聯想在中國和墨西哥各擁有5座和1座PC工廠，占美國筆電市場市占率12%，但川普對中墨兩國的關稅措施，可能影響該公司的訂價策略，使其筆電價格比競爭對手貴。

聯想近日在Tech World India 2025上宣布，將在3年內把所有的PC生產線遷移到印度，並把其AI繪圖處理器（GPU）伺服器也遷移到印度南部的Pondicherry工廠生產。聯想目前已在印度生產1200萬台PC，計畫增產至近1700萬台，以滿足國內和國際需求。

不過，聯想執行長楊元慶和時任財務長黃偉明在2019年5月受訪指出，考慮減少中國生產線，增加美國等國生產線，以因應川普首個總統任期的關稅戰，當時曾引發中國網友群情激憤，砲轟聯想是「漢奸企業」、立刻「滾出中國」，並要求中國政府停止扶植聯想，迫使黃偉明發聲明道歉，稱「相關表述不準確，造成媒體和公眾的誤讀」。

如今，聯想再度提出要把所有中國生產線遷移至印度，中國網友會如何反應，還有待觀察。

聯想並非唯一一家為逃避川普關稅，而將生產線遷出中國的企業。美國PC大廠惠普（HP）不久前宣布，90%銷往美國的產品，在今年10月前將遷往中國以外的國家生產。戴爾（Dell）也說，正在實現供應鏈多元化，將減少對中國工廠生產產品的依賴。

除了關稅，川普對先進AI晶片的出口管制，也迫使一些PC零件製造商將生產線遷出中國。全球最大GPU製造商之一的香港柏能集團（PC Partner），正把總部遷移至新加坡，市場傳言該公司也將把生產線從中國遷移至印尼。

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