華爾街日報：關稅戰的影響持續發酵 恐超過川普4年任期

美國總統川普對主要貿易夥伴打打停停的關稅戰為史上僅見，經濟學家憂心，其招致的後果恐遠遠超過川普任期。（美聯社）

《華爾街日報》報導，美國總統川普對主要貿易夥伴打打停停的關稅戰為史上僅見，有別於過去數十年許多的貿易爭端，川普對外國商品徵稅理由是相互矛盾的，經濟學家憂心，其招致的後果恐遠遠超過川普任期。

報導說，2002年為了保護陷入困境且頗具政治影響力的國內鋼鐵企業，時任總統小布希對進口鋼鐵產品加徵關稅，此舉提高了汽車零件、金屬沖壓等鋼鐵產業用戶的成本。威斯康辛大學麥迪遜分校經濟學教授考克斯（Lydia Cox）表示，儘管這項關稅措施在隔年取消，之後受影響企業的產品在海外的競爭力下降。

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考克斯說：「當時的影響真的很廣泛，不僅企業遭受損失，就業機會也消失。我的研究顯示，小布希政府關稅取消後的5年裡，這些影響一直揮之不去。」

達特茅斯學院經濟學教授爾文（Douglas Irwin）表示，從歷史上看，美國政府先前的進口關稅措施都有具體的目標，雷根總統時代對日本半導體加徵關稅，旨在保護美國科技產業抵禦強大競爭對手的衝擊。1971年在西德和日本兩國出口大國同意提高本幣匯率後，時任總統尼克森就結束了短暫的全面加徵關稅政策。

但有別於過去數十年許多的貿易爭端，川普對外國商品徵稅理由是相互矛盾的，凸顯未來貿易戰可能是無休止的。爾文指出：「現在的問題是，不清楚（川普）對其他國家的要求是什麼，這種升級來得突然且劇烈。」

這種不確定性已打擊消費者信心，並推高了通膨預期。波士頓鑾邦準備銀行的研究人員估計，川普的初步關稅提議可能拉高核心通膨0.5至0.8個百分點，具體幅度將取決於美國進口商的反應。

經濟學家普遍認為，川普首個總統任期公布的貿易政策是雷聲大雨點小，但他對大宗商品和消費品徵收的關稅開啟了美國保護主義的新時代，拜登政府放鬆了川普對盟邦進口商品徵收的一些關稅，但許多針對中國的關稅仍然存在。

堪薩斯大學貿易戰實驗室主任張嘉琨表示：「這顯示提高關稅比降低關稅更容易，保護主義的教訓在於，最終會遇到根深蒂固的利益集團。進行貿易戰的兩造國家，受保護的產業將竭盡全力維持關稅措施。」

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