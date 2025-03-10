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輝達RTX 5090中國黑市售價飆達5000美元 美eBay也從中國發貨

2025/03/10 21:18

輝達RTX 5090顯示卡在中國黑市上售價飆高達到5000美元（約台幣16萬元）。（取自網路）輝達RTX 5090顯示卡在中國黑市上售價飆高達到5000美元（約台幣16萬元）。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於中國人工智慧新創公司DeepSeek AI 模型推動需求，輝達RTX 5090顯示卡在中國黑市上售價飆高達到5000美元（約台幣16萬元），而在美國eBay上買一個需花費10000美元。

中國正瘋狂地搶購 Nvidia RTX 5090顯示卡， 但不僅僅是因為人們迫切希望在遊戲中獲得更高的 FPS（每秒顯示影格數，幀率）。這種需求源自於DeepSeek的AI模型，企業意識到他們可以在Nvidia的消費級GPU上運行這些模型，而成本僅為購買AI加速器所需成本的一小部分。

DeepSeek顛覆產業的R1模式可以在消費級GPU上有效運行，而無需在H20等昂貴的AI加速器上運行。根據The Information 報導，這種情況導致中國市場對RTX 5090D 的需求達到黑市上高達5000美元的售價。

不僅在中國，RTX 5090和5090D的售價也超過2000美元建議零售價的100%。eBay.com上有幾張卡片的價格在5000美元到10000美元之間，其中許多實際上是從中國發貨。還有許多來自美國賣家的產品，售價在2500美元至5000美元之間。

鑑於庫存水準低至零，而旗艦產品的需求巨大，現在直接從零售商處購買RTX 5090或任何 Blackwell卡，就像試圖在2020年和2021年疫情大流行或加密貨幣熱潮危機嚴重時期購買卡一樣的困難。

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