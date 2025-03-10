仁寶、金寶2月營收 攜手同登近3年高點

仁寶受惠於旗下伺服器、智慧裝置帶動業績表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）受惠於旗下伺服器、智慧裝置帶動業績表現，同集團金寶（2312）則得益於菲國塑膠射出、巴西主板等新產線做出貢獻，2家公司2月營收皆創近3年同期高點，後續可望在集團共同發力之下，助攻2025年營收、獲利優於去年表現。

仁寶2月PC出貨210萬台，月增5%、年減8.7%，在旗下非PC事業擴大貢獻程度之下，進一步淡化電子製造服務（EMS）的出貨結構，帶動單月營收675.41億元，月增22.1%、年增17.4%，今年前2個月營收累計為1228.71億元、年增1.1%。

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金寶2月營收133.37億元，月減12%、年增31.1%，前2個月營收累計為283.61億元、年增33.71%，創下歷史同期新高紀錄；管理層看好2025年整體營收的增加幅度將不亞於全球GDP成長率，包括AI伺服器、電動車充電基礎設施等新產品，預計今年逐步發酵之後，2026年會有比較好的成績。

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