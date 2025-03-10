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「衰退」在金融圈訊速傳開 9成經濟學家、川普都認同

2025/03/10 19:42

據路透的一項調查，91%的經濟學家認爲川普快速變化的貿易政策，增加經濟下行的可能性；而川普本人也默認經濟將陷入衰退。（法新社）據路透的一項調查，91%的經濟學家認爲川普快速變化的貿易政策，增加經濟下行的可能性；而川普本人也默認經濟將陷入衰退。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今（10）日全球股市遭遇黑色星期一，歐股追隨亞股跌勢。在全球交易員和分析師之間，「衰退」一詞正在迅速傳播。據路透的一項調查，91%的經濟學家認爲川普快速變化的貿易政策，增加經濟下行的可能性；而川普本人也默認經濟將陷入衰退。

Sanford C. Bernstein策略師Rupal Agarwal在彭博電視台表示，關稅和川普的政策已經對股市施加了「相當大的壓力，我們現在也開始看到人們對美國成長的擔憂。」

川普在上週末表示，美國經濟正處於「過渡期」，而財政部長貝森特此前警告稱，經濟增長可能會受到干擾。他還排除了政策轉變來支撐股市的可能性，即「川普看跌期權」。

川普在9日播出的美國福斯新聞專訪中，未排除2025年美國經濟衰退的可能性。他承認推動的計畫會影響美國經濟成長，但反駁針對貿易夥伴祭出一連串關稅措施所造成的不確定性，以及價格上漲的擔憂。

與此同時，更多分析師警告稱，關稅和財政支出削減可能會對企業盈利造成影響。摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，標普500指數可能在今年上半年下跌5%，儘管他預計到年底會有反彈。摩根大通公司分析師也表示，他們對風險資產持謹慎態度。

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