中租-KY前2月稅後盈餘33億元 年減14％

中租控股今（10）日公告2月自結營收獲利。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租控股（中租-KY，5871）今（10）日公告2月自結營收獲利。因台灣、中國2市場2月營收均下滑，獲利表現也不理想，累計前2月合併稅後盈餘33億元、年減14%，EPS為1.97元。

中租2025年2月自結合併營收77.8億元，因2月計息日減少，營收較去年同期減少3%，累計前2月營收160.4億元、年減1%，３大主要市場，台灣衰退4%、中國衰退4%，僅有東協市場累計營收分別成長9%；與前月相較，２月因計息日減少，整體利息收入較前月減少，使合併營收減少6%。

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獲利表現方面，2025年2月單月自結合併稅後盈餘14.8億元、EPS0.89元，累計前2月合併稅後盈餘33億元、年減14%，EPS1.97元。

分析２月獲利衰退的主因，除了當月因計息日減少、成本費用率略高，最重要的原因在於，台灣及中國市場，信用減損損失金額表現不佳，獲利分別衰退1%及22%，僅有東協市場累計獲利較去年同期成長及21%。

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